Yadhira Carrillo reveló que Julio Iglesias está preocupado por su marido.

La actriz Yadhira Carrillo ha dado a conocer en un reciente encuentro que tuvo con la prensa a las afueras del Reclusorio Norte de la Ciudad de México que ella no es la única persona que ha estado al pendiente de la lamentable situación que vive su esposo Juan Collado desde hace varios meses.

Yadhira Carrillo reveló ante las cámaras que Julio Iglesias ha tratado de mantenerse al tanto de la situación penal que protagoniza el abogado Juan Collado, de quien se sabe es su gran amigo e incluso señaló que el famoso cantante tiene deseos de visitarlo en la prisión.

“Todo el tiempo me llama por teléfono, me pone mensajes preciosos, él y su esposa son como nuestros hermanos de sangre, de alma. No se despega un solo segundo”, declaró la famosa actriz ante las cámaras.

Yadhira Carrillo atraviesa una dura prueba de vida

De igual Yadhira Carrillo habló acerca de cómo ha logrado sacar fuerzas para enfrentar esta dura prueba que la vida le ha puesto a ella y a su esposo, de quien ha estado separado por casi un año y solo puede verlo cuando acude a sus visitas matrimoniales en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México donde actualmente se encuentra encarcelado.

“¿Cómo lo vivo? Haciéndolo como se tiene que hacer, día a día, solo por hoy. Pensando que hoy tengo que ser fuerte, darle fortaleza a él y a su familia. No te puedes quebrar”, mencionó Yadhira Carrillo.

Como recordarás, Juan Collado fue detenido a principios de julio del año pasado por estar vinculado a los delitos de lavado de dinero y asociación efectiva, por lo que fue puesto bajo investigación y hasta la fecha se desconoce si el abogado podrá recobrar su libertad pronto o se le será impuesta una condena en prisión.

