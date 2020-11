Yadhira Carrillo pide a Lety Calderón que deje a Juan Collado ver a sus hijos

Yadhira Carrillo fue interceptada por la prensa durante su última visita al abogado Juan Collado, en el reclusorio Norte; ahí comentó qué su marida extraña mucho a sus hijos, los cuales tuvo con su ex esposa Leticia Calderón, y que tiene muchas ganas de verlos.

Antes de su ingreso al Reclusorio Norte, Yadhira Carrillo recalcó que esta situación ha sido muy difícil para toda la familia, pues para Juan Collado no ha sido nada fácil estar lejos de sus hijos durante tanto tiempo.

“Es muy difícil para toda la familia, nosotros estamos inconsolables, no hay consuelo, obviamente el de Dios, pero aquí estamos. Juan está muy triste, los necesita muchísimo, necesita ver a sus chiquitos, esto nunca le había pasado y esto lo tiene mal", mencionó la actriz de 47 años.

Yadhira Carrillo asegura que Juan Collado la pasa mal porque no ve a sus hijos.

Yadhira Carrillo manda fuerte mensaje a Leticia Calderón

Yadhira Carrillo indicó que a pesar de la situación, a su marido no le ha hecho falta nada: “Yo estando junto a él, no me hace falta nada. Estando junto a él, estoy perfecta, con la familia cerca y los grandes amigos y Dios junto a nosotros, estamos bien”. De igual forma, aprovechó las cámaras para mandarle un mensaje a Leticia Calderón.

Yadhira Carrillo pide a Leticia Calderon que le deje a su esposo ver a sus hijos.

“Yo invito a nuestra amiga Lety Calderón, que todo lo deje en manos del abogado de Juan, para que los chiquitos puedan rápidamente ver a su papá, ya que esa sería la carta de Santa Claus para mi esposo, porque para él, lo más importante son sus hijos. Antes que otra cosa o que yo”, añadió la estrella de telenovelas.

Yadhira Carrillo finalizó diciendo que el abogado ha sido un gran padre para los pequeños: “Juan ha sido un gran padre, les ha dado todo al igual que Lety gracias a su trabajo, sería precioso que pudieran venir a ver a su papá. Si se puede y se lo pedimos encarecidamente, porque ha sido un padre muy presente… Los extraña muchísimo”.

¿Qué opinas de las declaraciones de Yadhira Carrillo? ¿Crees que Leticia Calderón permita a sus hijos el visitar a su padre? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram