Yadhira Carrillo: internautas critican a la actriz por quejarse de “quedarse sin un peso”

Yadhira Carillo: internautas critican a la actriz por quejarse de “quedarse sin un peso”

Yadhira Carrillo no la está pasando nada bien después de la detención de su esposo el político Juan Collado, ya que hace unos meses el ex abogado del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, fue denunciado por lavado de dinero y relación con el narcotráfico por lo que fue detenido y encarcelado; además que todos sus bienes fueron congelados por presunta procedencia ilícita.

Después de vivir este trágico momento la más afectada ha sido la actriz de telenovelas Yadhira Carrillo, ya que por las fechas festivas, la actriz de 46 años de edad confesó en el programa de espectáculos "Suelta la sopa", que no la pasó nada bien durante este 24 y 25 de diciembre y que fue una triste navidad:

“Todos estamos sin un peso. Nos dejaron sin Santa Claus, sin trabajo y sin vida… Estamos viviendo una injusticia brutal en México”, confesó Yadhira Carrillo.

Sin embargo, las declaraciones de Yadhira lejos de conmover los corazones de los internautas de redes sociales, causó todo lo contrario; ya que más de un usuario le reclamó que en lugar de estarse quejando, mejor se pusiera a trabajar.

Juan Collado y Yadhira Carrillo

También te puede interesar: Yadhira Carrillo ¿Vuelve a Televisa? luego de que le bloquearan sus tarjetas bancarias

LOS USUARIOS ATACARON DURÍSIMO A YADHIRA CARRILLO

Los usuarios de internet parecen no creer en la inocencia del abogado, ya que más de uno afirmó que ellos están viviendo “justicia divina” por los presuntos robos que hizo Collado durante el sexenio de Peña Nieto. Además, le reprochaban a la actriz que si supuestamente ya no tiene dinero, entonces que deje de visitar a su esposo en el reclusorio, llegando en camioneta de lujo y con bolsa "carísima"; que sea más modesta si presuntamente ya no tiene dinero.

Incluso hubo quienes le recomendaron a la actriz que vendiera comida, o algún guiso para que se ayudara económicamente, o de preferencia que regresara a hacer telenovelas para que volviera a ganar su propio dinero y se dejara de estar quejando. Sin duda este no ha sido un buen año para la actriz Yadhira Carrillo ni para su pareja.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.