Yadhira Carrillo habla sobre contar su historia con Juan Collado en una serie

Yadhira Carrillo habló sobre la posibilidad de volver a la televisión con una historia basada en su relación con el abogado Juan Collado, con quien ha estado casada desde el 2012.

Carrillo fue interceptada por la prensa cuando salía del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde Collado permanece confinado desde el 2019. Allí la actriz fue cuestionada sobre su deseo de hacer un proyecto de televisión sobre su vida.

“Me encantaría hacer una serie, podría ser por supuesto sobre mi vida, pero me encantaría hacer una serie romántica, increíble, algo que haga a la gente soñar en su casa, que te haga sentir muy bien, ese tipo de cosas, me encantaría hacerlo, por supuesto, y no descarto la idea”, dijo la actriz que interpretó a Elena Navarro en 'Rubí'.

Serie sobre Yadhira Carrillo y Juan Collado

Ella considera que todo mundo conoce su historia con el abogado.

Cuando un reportero mencionó la idea de hacer una serie sobre su relación con su esposo Juan Collado, la actriz de 48 años se mostró emocionada porque considera que su historia es digna de la televisión.

“¡Ay, podría ser muy bonito! Porque sí es una gran historia, que ya todo mundo la conoce desde siempre, porque desde el principio la di a conocer, desde que lo conocí, cómo nos conocimos y cómo fue creciendo todo esto, sí sería precioso”, aseguró.

Al ser cuestionada sobre la situación que enfrenta actualmente la conductora Laura Bozzo, acusada de delitos fiscales, Yadhira prefirió no emitir comentarios. “Como sabrán, estamos en un proceso en el que es también importante mantener calma y mantener siempre tus comentarios al margen”, explicó.

Esposo de Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo es la tercera esposa de Juan Collado.

El abogado Juan Collado, quien fue conocido por su cercanía con el expresidente Enrique Peña Nieto, y por haber defendido a varios políticos y empresarios, fue detenido en julio de 2019 en un restaurante de la Ciudad de México.

La orden de aprehensión fue emitida por la Fiscalía General de la República, que lo señala por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Antes de casarse con Yadhira Carrillo, Juan Collado estuvo casado primero con María del Mar Dot Bohigas y luego con la actriz Leticia Calderón.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.