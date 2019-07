Yadhira Carrillo habla sobre Leticia Calderón tras arresto de Juan Collado

La actriz Yadhira Carrillo ha tenido que enfrentar a los medios tras la detención de su esposo, el abogado Juan Collado, quien desde el pasado 9 de julio fue arrestado mientras estaba en un restaurante de la Ciudad de México.

Las acusaciones que han surgido en contra del esposo de la famosa, han sido por los nexos con la delincuencia organizada, sin embargo, la actriz durante una entrevista había mencionado que su marido es una persona trabajadora y honesta.

Tras el arresto de Collado, a la famosa se le ha cuestionado sobre la ex esposa del abogado, quien es la actriz Leticia Calderón si ella y sus hijos han ido a visitarlo en el Reclusorio Norte, sin embargo, Carrillo reveló que aún no ha tenido comunicación con ella y desconoce si sus hijos irán a verlo.

"No he tenido contacto, no sé si lo visitarán. Esa será una decisión que tomará ella por supuesto y se le respeta lo que ella diga".