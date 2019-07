Yadhira Carrillo: detienen a su esposo, el abogado Juan Collado ¡QUE PENA!

Por medio de su cuenta de Twitter, el periodista Carlos Loret de Mola, dio a conocer la tarde de este martes que el abogado Juan Collado, conocido también por ser el esposo de la famosa actriz Yadhira Carrillo, fue detenido por las autoridades.

El conductor de Noticieros Televisa fue preciso al escribir:

“Derivado de un procedimiento judicial en Querétaro, hoy fue detenido en la Ciudad de México el abogado Juan Collado”.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención del abogado Juan Collado; esto ocurrió en un restaurante de la Ciudad de México en la colonia Lomas de Chapultepec; donde después de su aprensión, el abogado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Norte dónde a las 21:00 horas del día en curso inició la audiencia.

Según los informes impartidos por la misma Fiscalía, los elementos de la FGR cumplimentaron la orden de aprehensión en contra el abogado, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los delitos que le imputan a Juan Collado Mocelo son de prisión preventiva oficiosa, por lo que no podrá recuperar su libertad hasta que no se determine si es vinculado a proceso. De ser así, no podrá enfrentar su proceso bajo fianza, pues la delincuencia organizada amerita prisión preventiva automática.

Asimismo, en medios de comunicación se recordó que semanas atrás, el abogado causó revuelo luego de que uno de los invitados a la boda de su hija, fuera el expresidente de México, Enrique Peña Nieto y su actual pareja, la modelo Tania Ruiz.

Como era de esperarse la noticia causó polémica en redes sociales y en cuestión de minutos el tema se volvió tendencia.

