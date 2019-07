pesar de la cruel declaración de Leticia Calderón, la actriz no le guardó rencor pues incluso le ofreció su apoyo para sobrepasar esto al contarle a sus hijos, pues la también actriz tuvo dos niños con el abogado.

Uno de los sucesos más escandalosos de esta semana fue sin duda el que protagonizó el esposo de la famosa actriz Yadhira Carrillo, pues el pasado martes 9 de julio fue detenido por sus nexos con la delincuencia organizada.

Tras este arresto, la controversia rodeó a la actriz, ya que también se sospechaba que formaba parte de las actividades criminales de su esposo, quien ya se encuentra en el reclusorio norte.

Tras la bochornosa situación en la que se vio envuelta al visitarlo en el penal, Leticia Calderón, ex esposa de Juan Collado, celebró el suceso adjudicándole las acciones al karma, pues cree que su ex esposo se lo merece por haberla engañado.

Yadhira Carrillo le responde a su rival

Yadhira Carrillo arremete contra Leticia Calderón por burlarse del arresto de Juan Collado

A pesar de la cruel declaración de Leticia Calderón, la actriz no le guardó rencor pues incluso le ofreció su apoyo para sobrepasar esto al contarle a sus hijos, pues la también actriz tuvo dos niños con el abogado.

La famosa actriz dijo lo siguiente: “Leti no me ha buscado, pero ella sabe que yo estoy aquí por supuesto, para lo que ella requiera, lo que ella necesite. Lo dije desde el día uno que me preguntaron hace años, lo sigo diciendo ahora, nada ha cambiado".

Con esto demostró su solidaridad con la ex esposa de su marido, ya que esta declaración la dio a través del programa ‘Sale el sol’ donde también habló de su dolor tras ver a su esposo tras las rejas, pues tiene bastantes problemas de salud.

“Estoy preocupada porque se le subió la azúcar. Ya ven que el día de la audiencia se puso muy mal y tuvieron que posponer dos veces, interrumpir para estabilizarle, ya le habían estabilizado, estaba yo muy tranquila".

Así mismo, Yadhira Carrillo expresó su preocupación por su esposo, pues tras la presión del arresto su estado de salud ha tenido muchos altibajos, pues aunque esta recibiendo atención médica, es atendido desde su celda.

Tras este suceso, se esta esperando que esto pueda ayudar a conseguir su libertad, pues dijo que aunque esta como cualquier preso en su celda, preferiría que no estuviera ahí.

Aunque sus deseos son que su marido pueda conseguir su libertad, debido a las contundentes evidencias en su contra respecto a sus nexos y actividades relacionadas con el crimen organizado, probablemente reciba su condena muy pronto.

