Yadhira Carrillo: ¿SE VA A MORIR? Devastada habla sobre la salud de su esposo  (FOTOS)

Yadhira Carrillo ¿SE VA A MORIR? Devastada habla sobre la salud de su esposo

La famosa actriz Yadhira Carrillo se ha mostrado desbastada por la situación que está atravesando luego de que metieran a la cárcel a su esposo el destacado abogado Juan Collado.

Resulta que desde que Juan Collado fue detenido por la justicia de México, su esposa sigue al pie de cañón apoyándolo, pero con una gran preocupación , debido a que la salud de su esposo es bastante riesgosa.

Recientemente Yadhira Carrillo reconoció que no ha sido fácil el difícil momento por el que están atravesando, pero aseguró que ella estará donde su marido esté, aunque confiesa que su salud no está de lo mejor.

La actriz de telenovelas ha expuesto ante los medios que los médicos han estado al pendiente de la salud del abogado, sin embargo, en los últimos estudios que le hicieron salió algo que causa mucha preocupación, así lo detalló para “Suelta La Sopa”:

“Ya lo están viendo porque sí, le encontraron en sus pulmones unas manchas, pero ya les daremos un escrito en el que se explicará exactamente qué tiene y qué se le va a hacer…”.

EL RUMOR DE SU REGRESO A LA TV

Fuertes han sido los rumores de que la originaria de Aguascalientes Yadhira Carrillo regresará a las telenovelas, luego de que su esposo fuera detenido y le congelaran todas las tarjetas bancarias.

“No, yo estoy aquí, estoy con Juan y estaré siempre aquí y en donde él esté, con mucho gusto, además…”, de esta manera fue que descartó la posibilidad de regresar a la pantalla chica, como se había rumorado en los últimos días.

RUMORES DE LAS COMODIDADES DEL ARRESTO

Yadhira Carrillo también aclaro los rumores de que su esposo estaba siendo privilegiado dentro de la cárcel, ante esto negó rotundamente que durante la estancia de su esposo en la cárcel estén gozando de privilegios, al contrario cmentó que son muy estrictos, pero ellos acatan lo que la ley dispone.

“No podemos tener privilegios, a mí me decían que si entro con tacón, pero no, son muy estrictos, no podemos pasar absolutamente nada que no sea beige…dos veces me regresaron las toallas porque eran blancas, cosas así. Hay que apegarse siempre a la ley, no puedes buscarte problemas por detalles tan chiquititos”.

Por último, la distinguida actriz declaro que es padre que se pueda dar a conocer esa parte de su esposo que quizá nadie conoce, de un hombre entero, disciplinado, recto.

