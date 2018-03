Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¡Ya tienen a su remplazo! Venga la alegría estrena nuevo conductor A un mes después de su salida inesperada del "El Capi" del programa Venga la alegría, el público quedó sorprendido con el nuevo integrante. ¡No te imaginarás de quién se trata! Poco le duro el gusto a "El Capi" para que lo extrañaran sus compañeros del programa Venga la Alegría, pues el productor no tardo en contratar al que sería su remplazo y el público no está nada feliz. A mediados de agosto el conductor Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como 'El Capi', salió inesperadamente del matutino Venga la alegría, en medio de rumores de algunos roces con sus compañeros y el productor. Pero un mes después encontraron su reemplazo y esta semana sorprendió al público saber la identidad del nuevo integrante que se quedaría con su lugar.

¿Piolo Juvera el nuevo conductor de Venga la alegría?

¿Crees que Piolo Juvera puede remplazar a "El Capi"?

Se trata del standupero Piolo Juvera, un humorista e improvisador mexicano que le dio un toque diferente a Venga la alegría con la sección Venga la Impro. Y si bien no especificaron en el programa que sería el reemplazo de El Capi, los televidentes se dieron cuenta de la evidente indirecta. https://twitter.com/PioloJuvera/status/912353741168357376 A Piolo lo vistieron similar al Capi, pero en su dinámica recién estrenada no agradó tanto. Incluso hubo quienes lo criticaron severamente por su desempeño y no les agradó su humor, pese a toda la experiencia que lleva en esta área.Para terminar, sabemos que el gusto se rompe en géneros y el público siempre es el que tiene la última palabra.