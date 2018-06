"Ya tenía la pistola en mano" reveló Chiquis Rivera

Chiquis Rivera rompió el silencio en una entrevista con medios internacionales. Se sinceró y habló de su intento de suicidio. Afirmó que cuando tuvo grandes problemas con su madre (Jenni Rivera) debido a que la diva de la banda pensaba que su esposo la engañaba cn Chiquis, pensó en suicidarse.

En el climax del problema con su madre y sus hermanos, Chiquis fue al closet de su habitación, tomo una pistola y se apunto en la cabeza. Un amigo la encontró y le pidió que se calmara. Desde ese día no le perdieron la pista a Chiquis.

'Jamás me dejaron sola después de encontrarme con la pistola", afirmó la más grande de los hijos de Jenni.

Sobre la muerte de Jenni, mencionó que el ambiente en el que la diva se codeaba no era de lo más sano, sin embargo su mamá decidió seguir ahí.

Jenni le dedicó a Chiquis 'Paloma negra'

“Había gente que se le estaba acercando a mi mamá que no era buena, yo creo que por miedo de que se llegara a molestar conmigo no le dije ciertas cosas. Yo creo que mi mamá en esos momentos estaba en un lugar no tan bueno, un día cuando mi familia, mis hermanos estén listos vamos a hablar de esto, cosas que yo creo que, por respeto a mi mamá, a su memoria, no se han contado”, finalizó.

Checa la entrevista de Chiquis Rivera completa: