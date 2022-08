"Ya supérame" le dice Magaly Chávez a Alfredo Adame por esta razón

Luego de que hace algunos meses Alfredo Adame gritó a los cuatro vientos que estaba muy enamorado de Magaly Chávez, los planes de aquel romance llegaron a su fin, y todo surgió en el programa "Soy famoso ¡Sácame de aquí!", pues se dieron cuenta que son muy diferentes.

Tras aquella polémica ruptura de dimes y diretes, el famoso volvió a recordar a su ex pareja y se burló de ella en redes sociales, ¿qué pasó? En La Verdad Noticias te los decimos, y todo ocurrió porque el actor dijo que ya tenía filtros como los de Magaly.

En las noticias de la farándula te hemos dado a conocer los momentos más escandalosos y polémicos del conductor, pero ahora ha dado de qué hablar, porque mencionó el nombre de su ex, situación que no le pareció a la ex participante de "Enamorándonos".

Ex de Alfredo Adame le pide que la supere

El actor arremetió contra su ex novia

Y es que, el enojo de Chávez surgió por una publicación del actor quien comentó: "Yuuupi!! Ya tengo filtros como los de @magaly_chavezoficial". Motivo por el cual, la modelo no dudó en reaccionar al comentario de su ex novio y le dijo: "Ya supérame señor!!! O ya no tiene otra cosa de que hablar?".

De igual forma Chávez le mencionó a Adame que ella no se anda colgando de la fama del famoso. Tras la reacción de su ex, Alfredo no volvió a comentar algo al respecto, aunque los internautas no dudaron en burlarse del actor.

¿Quién es la novia de Alfredo Adame?

Magaly terminó con el actor

El actor Alfredo Adame y Magaly Chávez terminaron su romance en el reality show de TV Azteca. Desde entonces el famoso no ha presumido si tiene un nuevo romance, pues actualmente se encuentra enfocado en otros proyectos.

