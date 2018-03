“Ya supérame Giovanni”: José Manuel Figueroa le responde al ex de Ninel Conde

José Manuel Figueroa le responde a Giovanni Medina, luego de que el empresario arremetería en su contra tras poner en duda que el pequeño hijo de Ninel Conde fuera de Medina. “Ya supérame Giovanni, hace muchos años que estuve con Ninel, supéralo hermano, yo sé que te costó trabajo, supéralo”, dijo Figueroa en entrevista durante su presentación en Toluca junto a Bobby Pulido para celebrar la Independencia de México. Al respecto de las declaraciones que Giovanni ha realizado en contra de la cantante y actriz, José Manuel dijo: “qué triste que hable tan feo de Ninel, qué triste que se haya dedicado a eso, si tanto la quiere que la cuide, porque las palabras que dices se quedan en los medios de comunicación y algún día su hijo va a poder escuchar todo ese tipo de cosas”. De la misma forma, el hijo de Joan Sebastian aprovechó la oportunidad para darle un consejo a Medina. “Probablemente Ninel va a volver a encontrar el amor, tienes que aceptar que algún día va a ser feliz, y desearle a Ninel que se enamore, que sea más feliz que cuando estaba contigo, que se enamore mucho más que cuando estaba contigo porque eso va a provocar automáticamente que ese amor que ella puede encontrar con una nueva pareja le refleje a tu hijo, sé inteligente”. Finalmente, el intérprete se mostró dispuesto a realizar una serie de conciertos con “El Bombón Asesino”. “Si se da yo creo que no pasa nada, se vende una fecha pero no pasa absolutamente nada, hay cariño de amistad, el razonamiento de dos personas que somos profesionales de poder trabajar juntos, pero algo planeado todavía no nada, pero ojalá, sí se da no tengo ninguna bronca y creo ella tampoco”.

