"Ya soy virgen por cicatrización": Sylvia Pasquel habla de su intimidad

Fuertes declaraciones fueron las que dio la actriz Sylvia Pasquel luego de confesar que lleva más de seis años sin tener un hombre en su corazón y en su cama, a lo que se refirió como que "no ha regado la plantita" refiriéndose a su vida sexual.

Fue en una entrevista que medios de comunicación en que la miembro de la dinastía "Pinal" abrió su corazón y expresó los comprometedores comentarios al ser cuestionada por su amiga Lucía Méndez quién ha asegurado tener una larga lista de amantes.

Recordemos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer dichas afirmaciones de la actriz y empresaria Lucia Méndez en donde literalmente mencionó que tiene una lista enorme de parejas que ha tenido a lo largo de su vida.

Las declaraciones de Sylvia Pasquel

Al respecto del cuestionamiento de los reporteros comparando con su amiga y compañera Lucía Méndez, Pasquel afirmó que no es su caso ya que no le veía ningún beneficio ventilar su vida sexual y menos como para ganarse "un récord guiness" sin embargo fue muy directa al afirmar que "no ha regado la plantita" en seis años y que ya "ya es virgen por cicatrización" lo cuál provocó la risa de los reporteros.

Ya posteriormente y en un tono serio Sylvia comentó que a estas alturas de su vida se el tiempo para escoger a su pareja ya que no hay ninguna prisa ya que se encuentra plena en su vida.

"Mis relaciones si han sido larguitas, de tres años al menos y luego la carrera es la que también no deja o ya te quieren retirar o se ponen celosos por que das besos en la televisión, entonces como que no está fácil para otra persona ser pareja de un artista y hasta ser un artista", explicó.

¿Qué son Sylvia Pasquel y Rocío Banquells?

Muchos fans de la actriz Sylvia Pasquel se ha confundido en su relación o parentesco con todos los miembros de la llamada "Dinastía Pinal" ya que la primera actriz y madre de Pasquel, Silvia Pinal tuvo diferentes parejas y sus hijos fueron producto de diferentes padres, de hecho Pasquel es la mayor de ocho hermanos.

Una de las dudas que surge es el parentesco entre Rocío Banquells y Sylvia, a lo que te explicamos que ambas son hermanas al igual que Mary Paz Banquells, Rafael Banquells y de José Manuel Ariadne.

