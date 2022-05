'Ya se tienen ubicados a los responsables' dice Daniel Bisogno sobre robo

"Ya se tienen ubicados a los responsables" dice el conductor sobre robo

El pasado fin de semana el conductor Daniel Bisogno fue víctima de robo ya que le robaron su celular, motivo por el cual estuvo ausente de las redes sociales por algún tiempo, pero recientemente reveló que ya tiene el control, pero no su celular.

Y es que, el presentador confirmó a través de su cuenta de Twitter que no pasó a más que un coraje por la inseguridad, pero dejó en claro que daría a conocer los detalles durante el programa "Ventaneando" que se transmitirá este lunes 16 de mayo.

Cabe mencionar que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que el programa reveló que le robaron el celular a Bisogno, por lo que alertaron a sus contactos por posibles extraños mensajes, lo que generó diversas reacciones de los usuarios.

Bisogno reveló que no recuperó el celular

Conductor de "Ventaneando"

En la publicación que compartió en las redes sociales comentó lo siguiente: "He recuperado todo el control, no así mi celular, ya se tiene ubicados a los responsables". Expresó en Twitter, donde un usuario le comentó que espera que se haga justicia.

Por otro lado, desmintió que se encontrara en peligro por fotos privadas, pues dejó en claro que sólo informaron del robo del celular, pero no de información privada, pues aseguró que no existen y que no habría forma.

¿Qué fue de la ex esposa de Daniel Bisogno?

Bisogno y Cristian Riva Palacios

Algunos usuarios se han cuestionado que fue de la ex esposa del presentador, pues Cristina Riva Palacios tuvo un romance con Daniel desde el 2013 y se casaron en el 2014, fruto de su amor nació su hija Michaela, pero en el 2019 la pareja decidió divorciarse.

La pareja llegó a un acuerdo, por lo que el conductor Daniel Bisogno le da una pensión mensual a su ex esposa para cubrir los gastos de su hija en común. Por otra parte, Cristina se dedica al cuidado de su hija, así lo ha dado a conocer en Instagram, pues disfruta compartir momentos inolvidables junto a Michaela.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!