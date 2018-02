Ya se sabe el sexo y hasta la fecha de nacimiento del bebé de Kylie

635160125KR00166_Manus_x_Ma

Todo indica que la travesía de Kylie Jenner está a punto de terminar, pues diversos medios han confirmado que en este mes se convertirá en mamá.

People ha informado que la estrella de reality y Travis Scott ya han elegido el nombre del bebé, sin embargo, los fans han dado su 'opinión' en Twitter: Storm, Jessie, Christ, Koutere.

Una fuente aseguró a dicho medio que la hermana de las Kardashian no tiene presión por regresar al mundo del espectáculo:

'No parece tener ninguna prisa en regresar a la vida pública'

También contó que tampoco pretende vender las primeras fotografías de su bebé.

Al parecer, Jenner tiene planeado continuar con su vida como antes lo hacía, según una segunda fuente.

'Estando fuera de los reflectores han ayudado a Kylie a prepararse para el bebé, pero también está pensando en su vida después del nacimiento'

'Está emocionada de regresar y divertirse nuevamente'

Por otra parte, Wikipedia cometió un error y reveló la fecha en la que posiblemente nazca el pequeño.

En la página de Kylie se incluye un resumen de los capítulos de 'Keepin’ up with the Kardashians' y alguien subió, al parecer por error, el contenido de unos que están aún por emitirse.

El episodio 19, que se emitiría el próximo 25 de febrero en Estados Unidos, lleva el sugerente título de We’re Expecting, una forma de indicar que alguien está esperando la llegada de un bebé.