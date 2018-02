¡Ya salió el peine! Belinda engañó a Criss Angel con su cirujano

Tras la repentina ruptura entre Belinda y Criss Angel el pasado mes de septiembre, ahora se ha dado a conocer que el final de esta relación fue por culpa de la cantante ya que presuntamente lo engañó con su cirujano.

De acuerdo a una publicación, el ilusionista de 49 años decidió poner fin a su noviazgo con la intérprete de 29 debido a que le encontró unos mensajes amorosos con el cirujano plástico Benjamín Talei.

Una publicación compartida por Ben Talei, MD (@drbentalei) el Nov 11, 2017 at 8:41 PST

De la misma manera, esta fuente reveló que en un inicio su relación era estrictamente de paciente y médico, pero las cosas cambiaron el año pasado.

Una publicación compartida por Ben Talei, MD (@drbentalei) el Sep 29, 2017 at 3:16 PDT

Cabe recordar que después de su rompimiento, el mago empleó las redes sociales para manifestar que la también actriz era una maestra del engaño.

Una publicación compartida por Criss Angel (@crissangel) el Ago 29, 2017 at 8:11 PDT

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño”, se pudo leer en aquella ocasión.