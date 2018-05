"Ya sabemos quién va a ganar": ‘La Barbie’ Juárez asegura que Reto 4 elementos ya está arreglado

En una reciente entrevista para una importante revista de espectáculos, Mariana La Barbie Juárez, confesó que se llevó una tremenda decepción al participar en Reto 4 elementos, pues notó favoritismos dentro de la competencia.

recordamos que el equipo de La Barbie Juárez fue uno de los primeros en salir de la competencia Reto 4 elementos.

Aquí te dejamos parte de la entrevista de ‘La Barbie’ Juárez

¿Barbie, ¿cómo te sentiste en 4 elementos?

“Estaba súper emocionada antes de que comenzara; aparte sentía un gran compromiso, pues se trataba de hacer deporte y mostrar tu fortaleza. Para mí estaba padre, divertido el esfuerzo, la adrenalina, todo, pero ya estando ahí terminas dándote cuenta de que es más el show, pues ya todo está arreglado”.

¿Por qué lo piensas?

“Porque, por ejemplo, en una competencia antes de eliminarnos, el equipo de producción nos afectó, no nos puso rodilleras ni coderas, nos apretaron como con cintas de aislar y nos cortaron la circulación; así no podíamos ni agarrar el pasamanos, pues no teníamos fuerza, las manos estaban moradas. Estoy segura que el equipo de los Conductores (Pedro Prieto, Daniela Fainus, Caro Morán y Yurem) en todas las pruebas hizo trampa, siempre fueron favorecidos”.

Los deportistas en Reto 4 Elementos

¿Qué otra cosa pasó?

“Por ejemplo, nos dieron una mochila y nos dijeron: ‘no puedes llevar maquillaje, sólo ciertas cosas’, y de repente los ves a ellos, como Carolina Morán, que llevaba pintura, pestañas y plancha para el cabello.

¿Te sentiste utilizada ?

“Así es, usaron mi nombre. No sacaban en la televisión lo que en verdad pasaba; en varias pruebas empezaron a gritarles a los Conductores: ‘tramposos’; eso nunca salió al aire. Eliminaron primero a los Luchadores, luego nosotros, los Deportistas, y dices: ‘¿cómo es posible?’

¿Volverías a un reality?

“No, en ese tipo de programas no; salí de ahí muy triste. De hecho, me hablaron cuando Gloria Aura se lastimó y me dijeron que podía entrar en su lugar, pero mi mánager les dijo que no porque no nos daban el respeto que merecíamos como deportistas profesionales. En la última entrevista les dije: ‘me voy desilusionada, triste, porque no pudimos dar lo que traemos; yo quería ganar, no voy a ser mediocre y decir que vine a divertirme”.

¿Tuviste alguna mala experiencia con el agua?

“Sí, y ni quisiera acordarme. Cuando estaba en la secundaria, unas amigas y yo nos volteamos del salvavidas; fue en una alberca de cuatro metros de profundidad.

Yo trataba de sacar a una de ellas, pero en lo que la sacaba, ella pataleaba y me llegó a pegar en la cara y perdí la conciencia. Ya cuando reaccioné estaba fuera, respirando, pero sí me quedó ese trauma de quedarme sin aire y empezar a tragar el agua”.

La Barbie Juárez furiosa por bajarse del ring de “Cuatro Elementos”