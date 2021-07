¡Vuelven los Kids Choice Awards México! Como todos los años desde 2010, la edición de este año ya está en acción con el esperado lanzamiento de Nickelodeon de este lunes en sus redes sociales, donde dieron a conocer todos los nominados y los pasos que deben seguir los usuarios para votar a sus jóvenes artistas favoritos.

Será una gala diferente a la del año pasado, donde Danna Paola y Sebastian Yatra salieron victoriosos, ya que todos los participantes se adaptaron a los múltiples protocolos de seguridad debido a la pandemia de Coronavirus. En este caso, el avance de las vacunas permitirá que un evento esté más cerca de lo normal, como sucedió en los Premios Oscar.

La gran novedad de esta edición es que se añadirán dos categorías: Inspiración y Plantilla favorita. Entre los triples más importantes tenemos a Actor Favorito con Riccardo Frascari, Sebastián Silva, Emilio Osorio y Julio Peña. Mientras tanto en Actriz Favorita buscan el premio Paulina Mator, Evaluna Montaner, Isi Vives y Macarena García.

¿Cómo votar en los Kids Choice Awards México 2021?

Para votar en los Kids Choice Awards México 2021 debes ingresar al sitio web oficial, al cual puedes acceder haciendo clic aquí . Una vez dentro tendrás las 22 categorías y seleccionarás la que quieras. Además, en Instagram puedes comentar el hashtag #KCAMexico más el de tu nominado favorito en las publicaciones de @nickelodeonla y desde Twitter usarás la etiqueta de tu nominado, acompañada del hashtag #KCAMexico.

Por el momento Nickelodeon no anunció una fecha para la próxima edición de los Kids 'Choice Awards México 2021, ni dónde se realizará ni quiénes serán los anfitriones, como lo fueron Evaluna y Camilo en 2020. Debes estar atento a la noticia en las redes sociales, mientras tanto puedes revisar la siguiente lista con todos los nominados. ¡Elige tu favorito!

Lista completa de nominados en KCA México 2021

Ya puedes votar por los finalistas de los Kids Choice Awards México 2021.

ACTOR FAVORITO

Riccardo Frascari - #RiccardoFrascari

Sebastián Silva - #SebastianSilva

Emilio Osorio - #EmilioOsorio

Julio Peña - # JulioPeña

ACTRIZ FAVORITA

Paulina Matos - #PaulinaMatos

Evaluna Montaner de Echeverry - #EvalunaMontaner

Vives - #IsiVives

Macarena García- #MacarenaGarcia

MEJOR ARTISTA LATINA

Danna Paola - #DannaPaola

Camilo - #Camilo

CNCO - #CNCO

Morat - #Morat

BANDA K-POP

Rosé - #Rose

Blackpink - #Blackpink

BTS - #BTS

TXT #TXT

DIBUJOS ANIMADOS FAVORITOS

Bob Esponja - #Bob Esponja

The Loud House - #TheLoudHouse

Los Vecinos Green - #LosVecinosGreen

The Owl House - #The Owl House

CREADOR #PARATI

Fefi Oliveira - #FefiOliveiraParaTi

Jerry Castler - #JerryCastlerParaTi

Dome Lipa - #DomeLipaParaTi

Darian Rojas - #DarianRojasParaTi

CREADOR / A + TOP

Lesslie Polynesia - #LessliePolynesia

Kenia Os - #KeniaOs

Karol Sevilla - #KarolSevilla

Piculincito - #Piculoncito

ICONO DE MODA

Darian Rojas - #DarianRojas

Eloisa Os - #EloisaOs

Joaquín Bondoni - #JoaquinBondoni

Joel Pimentel - #JoelPimentel

JUGADOR MVP

AuronPlay - #AuronPlau

Eddy Skabeche - #EddySkabeche

TheDonato - #TheDonato

RaptorGamer - #RaptorGamer

MASTER FANDOM

ARMY - #ARMY

Aventureros - # Aventureros

Polinesios - # Polinesios

CNCOwners - #CNCOwners

FAV NICK SHOW

Bob Esponja - #SpongeBobNick

Club 57 - # Club57Nick

The Loud House - #TheLoudHouseNick

Los Casagrande - #LosCasagrandeNick

NUEVO @ARTISTA

Susana Cala - #SusanaCala

Humbe - #Humbe

Ramón Vega - #RamonVega

Nicole Gatti - #NicoleGatti

NUEVO @IDOL

Gael Gamboa - #GaelGamboa

Jimena Jiménez - #JimenaJimenez

César Pantoja - #CesarPantoja

Francisca Aronsson - #FranciscaAronsson

MOST STICKY ROL

Pareja del año - Sebastián Yatra, Myke Towers - # ParejaDelAño

Calla tú - Danna Paola - #CallaTu

All of you - Rauw Alejandro - #TodoDeTi Costura

ropa - Camilo - #RopaCara

BARCO DEL AÑO

Darian Rojas & Jashlem - #DarianRojasYJashlem

Yoloriana - #Yoloriana

Eddy Skabeche & Xio - #EddySkabecheYXio

Calle & Poché - #CalleYPoche

MOSTRAR FAV

¿Qué le pasa a mi familia? - #QueLePasaAMiFamilia

Club 57 - # Club57

Madre solo hay dos - #MadreSoloHayDos

Bia: Un mundo al revés - #BiaUnMundoAlReves

TEMA MUNDIAL

Baila conmigo - Selena Gomez, Rauw Alejandro - #BailaConmigo

Good 4 u - Olivia Rodrigo - # Good4U

Golden - Harry Styles - #Golden

Butter - BTS - #Butter

VIRAL DEL AÑO

Baby Yoda - #BabyYoda

Among Us - #AmongUs

Bárbara de Regil - Smile - #BarbaraDeRegilSonrie

Khaby Lame: El chico anti lifehacks - #KhabyLameElChicoAntiLifehacks

YOUTUBER + COOL

Yolo Adventures - #YoloAventuras

Fede Vigevani - #FedeVigevani

SKabeche - #SKabeche

MissaSinfonia - #MissaSinfonia

SQUAD FAVORITO

Private Crew - #PriveCrew

SKuad (Skabeche) - #SKuad

Adventurers (Yolo Adventures) - #AventurerosSquad

La Vecibanda (Fede Vigevani) - #FedeVigevaniYLaVecibanda

INSPIRACIÓN

Sol Carlos - #SolCarlosInspiracion

Bala - #BalaInspiracion

Josué Benjamin - #JosueInspiracion

Pao Zurita- # PaoZuritaInspiracion

