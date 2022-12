¿Ya piensa en ser papá Maluma Así reveló una gran sorpresa para 2023

Maluma es uno de los intérpretes de música urbana más populares del momento que contó que está pasando por uno de los mejores épocas de su vida, llenos de “paz y complicidad”, tanto en lo laboral como lo personal.

Hay que destacar que Maluma es uno de los cantantes del género urbano que mayor deseo despierta entre sus seguidoras, sin embargo, el paisa logró encontrar el amor en los brazos de Susana Gómez.

La novia de Maluma es una mujer que nada tiene que ver con el mundo del entretenimiento y se ha robado las miradas un par de veces junto al artista, como aquella ocasión en la que el Pretty Boy le robó un beso durante una presentación en vivo en unos reconocidos premios de música.

Los deseos de Maluma para el 2023

Susana Gómez y Maluma

No hace mucho, Juan Luis Londoño fue reconocido como uno de los 50 creativos del país junto con Alejandro Riaño y otras personalidades de la farándula nacional, y no es para menos, pues el paisa no solamente incursiona en la música, sino que también es un empresario en la producción musical, la industria de alimentos, entre otras cualidades del artista.

Se destaca que 2022 ha sido un gran año para el intérprete de temas como Junio, Ojalá y Cositas de la USA y espera que 2023, lo sorprenda con nuevos proyectos musicales como empresariales.

En la más reciente edición de la revista Vea, Maluma contó a los lectores cuáles son esas “metas ambiciosas” que tiene para el nuevo año, sin embargo, dejó claro que no tiene una fecha específica para cumplirlas.

¿Maluma ya quiere ser papá?

Maluma ya quiere ser papá

Fue para dicha revista que Maluma contó que tiene planes de formar una familia junto a Susana Gómez, su actual pareja y calmó las aguas aclarando que, por ahora, la mujer no está esperando un pequeño Malumita.

Pero esto no fue lo único que reveló el paisa, pues dejó claro que la idea de ser padre lo anima bastante, pero por ahora no es la prioridad: “Sueño con tener una familia, hijos… ya llegará el tiempo, quien sabe si será en el 2023, pero es algo que amaría”.

Cabe destacar que el paisa culmina un 2022 lleno de éxitos en lo profesional sumando su presentación en el FIFA Fan Fest durante la inauguración del Mundial Qatar en 2022. También destacó que el cantante culminó con éxito su gira Papi Juancho Wolrd Tour con presentaciones en cerca de 20 ciudades de Europa así como Dubai, Israel, México, Argentina y terminó en Medellín con la presentación de Medallo en el mapa junto a Madonna.

