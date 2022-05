'Ya no voltees a ver a Guty'; Alfredo Adame armó penosa escena de celos a Magaly

"Ya no voltees a ver a Guty"; Adame armó penosa escena de celos a Magaly

En el nuevo reality show "Soy famoso ¡sácame de aquí!", Alfredo Adame y la influencer Magaly Chávez han dejado intrigados a los usuarios debido a su polémica relación, pues aunque se han jurado amor, los participantes han protagonizado momentos bochornosos.

Y es que, recientemente, Atala Sarmiento y Horacio Villalobos le dieron la bienvenida a dos nuevos participantes Aylín Mujica y Guty Carrera, pero el modelo ha dejado en shock a las mujeres, incluida a la novia del actor, quien se puso celoso por la llegada del ecuatoriano.

Anteriormente en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Magaly Chávez no pudo conciliar el sueño por Adame, pues aseguró que el presentador se mueve mucho por las noches como si fuera a dar golpes, lo que desconcertó a la modelo.

Alfredo Adame le armó escena de celos a Magaly Chávez

Adame fue claro con Magaly, ¡no quiere que le hable o se acerque a Guty porque se pone celoso y es capaz de todo! ����⚡ #FamososPorElDinero ���� pic.twitter.com/eaycldRzAT — Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! (@SoyFamosoMx) May 13, 2022

Durante una dinámica donde la pareja compitió, tuvieron la oportunidad de pasar un momento juntos, pero Adame no dudó en hablar sobre Guty, pues Alfredo manifestó que tenía celos hacia el modelo, y amenazó a la influencer con una contundente advertencia.

En el minuto 4:20 del video dijo: "Ya no voltees a ver a Guty he. Ya sabes que cuando se me sube lo Adame a la cabeza puedo llegar incluso a asesinar". Expresó el famoso a la influencer, quien quedó sorprendida y le dijo que él es un chavo muy guapo.

Por otro lado, Magaly enfrentó a Adame, pues él sigue llevándose por las provocaciones de sus compañeros, incluso los ha ofendido. Mientras que sus compañeros han tenido desacuerdos con el conductor, ya que se la pasa durmiendo y no muestra su mejor empeño en las dinámicas.

¿Quién fue la esposa de Alfredo Adame?

Adame se casó en dos ocasiones

Algunos usuarios se han cuestionado quién fue la esposa del actor, pues hace muchos años se casó con la actriz Diana Golden, pero la relación llegó a su fin en medio de la polémica. Posteriormente se casó con Mary Paz Banquells, su segunda esposa.

Pero, volvieron a surgir escándalos en la vida del actor Alfredo Adame con Banquells, por lo que ella decidió separarse del famoso y lo acusó de violento; fue víctima de agresiones y humillaciones, pero tras el divorcio, el famoso continúa hablando mal de su ex esposa.

