"Ya no sabe que inventar esta mujer": Aseguran que Laura Zapata es una PESADILLA

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Laura Zapata aseguró que ella y su abuelita estaban secuestradas en el asilo, por lo que sus fuertes declaraciones dividieron opiniones, incluso el vocero de “Le Grand” rompió el silencio.

¿Acaso la famosa está mintiendo? Según las declaraciones de Ernesto Cisneros, vocero del asilo, confesó que la famosa no estaba secuestrada en el lugar, y la ha acusado de querer armar una novela para evitar los protocolos del asilo.

Las revelaciones del vocero, fue a través de una entrevista que concedió al programa de televisión “Sale el Sol”, donde confesó que Laura Zapata y la señora Eva Mange nunca estuvieron secuestradas, ya que la actriz fue quien inventó historias.

Laura Zapata causa revuelo tras salir del asilo

Arremeten contra Laura Zapata tras polémica

Ernesto Cisneros comentó al programa que el reglamento del asilo está prohibido entrar en sillas de ruedas o camillas que vengan del exterior, por lo que la insistencia de la famosa causó todo un escándalo y aseguró que la actriz es una pesadilla.

“Ya no sabe qué inventar esta mujer, pero vamos a empezar por partes, efectivamente ella anunció su salida, no lo hizo correctamente ante las autoridades, que no les cambie la narrativa, porque ahora resulta que ella es la víctima”. Declaró el vocero.

Durante la entrevista, el vocero del asilo mencionó que la villana de telenovela tuvo 40 minutos para trasladar a su abuelita a otro lugar, por lo que le pusieron un traje exterior para que estuviera segura ante la pandemia por el COVID-19.

Cisneros dijo que en el “Le Grand Senior Living” a doña Eva Mange nunca le dio COVID, pues luego de que la famosa se fue del asilo, el vocero aseguró que es responsabilidad de Laura Zapata lo que pueda suceder con su familiar.

¿Crees que la actriz de telenovelas solo quería llamar la atención?

