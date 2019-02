Ya no hay cura: Ex integrante de "The cure" confiesa que tiene cáncer terminal

La cultura gótica es una de las tribus más urbanas de todos los tiempos, y de la cual se desarrollaron subculturas como los populares “emos” y para este estilo de vida, la música es uno de los factores más importantes, pues las letras depresivas, melancólicas y oscuras son las preferidas por los interpretes de estas canciones siendo una de las bandas más icónicas de este movimiento en los años 80 fue “The cure” pues temas como “Boys don’t cry” y “Lullaby” siguen escuchándose hasta el día de hoy.

Ahora la banda vuelve a estar en el foco de atención, pues Andy Anderson, uno de los ex integrantes de la agrupación acaba de revelar que parece una enfermedad mortal y tiene sus días contados.

Andy Anderson, ex baterista de “The Cure” estuvo con la banda desde 1983 hasta 1984, pero en ese corto periodo participó en “Japanese Whispers” el primer álbum recopilatorio de la banda” y “The Top” el quinto álbum de estudio del grupo, así como en algunos álbumes grabados en vivo.

Ahora el famoso baterista acaba de informar que tiene sus días contados, pues reveló a todos sus fans que padece cáncer terminal en fase 4, por lo que el músico de 68 años ha hecho las pases con su vida y se prepara para despedirse, pues aunque podría salvarse confesó que no quiere ser una carga para nadie.

“Hola amigos, Tengo cáncer terminal en fase 4 y no hay punto de retorno de eso pues cubre completamente mi cuerpo, estoy completamente consciente de esto y decidí no escoger la resucitación, pues tengo parientes cercanos y no hay manera de que permita que me vean como un vegetal”.