¡Ya no hay boda! Christian Nodal y Belinda confirman el fin de su relación

"Adiós amor, me voy de ti": Nodal confirma ruptura

Una de las parejas más mediáticas y queridas de México ha decidido ponerle fin a su relación y nos referimos a el romance que sostenía el cantante Christian Nodal y Belinda que decidieron ponerle fin a su compromiso de boda irónicamente a pocos días de del Día del Amor y la Amistad.

Fue a través de un pequeño comunicado que el intérprete de "Adiós Amor" compartió durante las últimas horas de este pasado sábado en el que confirmó que el compromiso con Belinda había terminado.

Recordemos que en días previos como te informamos aquí en La Verdad Noticias Belinda ya había intensificado los rumores de una ruptura por un mensaje que compartió en sus redes y aunque algunos lo atribuyeron como algo referente a un familiar, ya había mucha especulación al respecto.

"Hemos decidido darle fin a nuestro compromiso": Nodal.

En el comunicado que compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, Nodal escribió, "A todos mis fans y amigos de prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro con mucho agradecimiento por habernos acompañado este tiempo".

Además agregó, "Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también".

El cantante finalizó su mensaje escribiendo: "A los medios de comunicación, con mucho respeto les comunicamos que no hablaré más del tema. Les envío mucho amor".

Por su parte, Belinda se limitó a compartir hace unos momentos un estado de su madre que decía, "En este tiempo de dolor que pasamos por el duelo de una de las personas más queridas en nuestra familia. Con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones ya que todos podemos pasar por perdidas grandes y dolorosas, agradecemos su comprensión", a lo que la interprete de "Luz sin gravedad" agregó, "Sí mami, tienes toda la razón, así es", es una clara referencia al mensaje de Nodal.

Christian Nodal y Belinda

El amor entre Christian Nodal y Belinda surgió según las propias palabras del cantante en 2020 cuándo ambos participaron en el programa de televisión "La Voz México".

"Pues estábamos juntos en un programa de televisión y a mí me da, siempre que la miraba pánico escénico, sabes, como cuándo me subí por primera vez a un escenario y quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo frente a ella y nunca me había pasado con una mujer, porque ella impone demasiado", expresó en una entrevista con "El Gordo y la Flaca" en noviembre del 2021.

Sin embargo, esta historia llegó a su fin, y ni el magnífico anillo de compromiso que tiene un costo de alrededor de 3 millones de dólares logró sostener el compromiso de boda que tenían ambos artistas.

