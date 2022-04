"Ya no es mi novia, estoy muy enojado": Alfredo Adame terminó con Magaly Chávez

Los usuarios se llevaron una sorpresa, pues Alfredo Adame confirmó ante los medios de comunicación que finalizó su noviazgo con Magaly Chávez, a pesar de que el actor se mostraba muy enamorado de la ex amorosa de "Enamorándonos", aseguró que la influencer es caprichosa.

El conductor sorprendió a los internautas por la noticia, incluso reveló que canceló el envío del anillo de compromiso y dijo: "No, Magaly ya no es mi novia, es una niña muy caprichosa". Por otro lado, dijo que espera que la modelo de 36 años de edad le pida perdón para retomar el romance.

Anteriormente en La Verdad Noticias te informamos que a mediados de abril Adame anunció boda con Magaly Chávez. En su momento el polémico presentador lucía emocionado por los planes de su enlace nupcial. Recordamos que había compartido que estaba analizando los presupuestos.

¿Alfredo Adame y Magaly Chávez se reconciliarán?

El video fue compartido por la periodista Berenice Ortiz, el famoso destacó que había terminado con la modelo, dejó en claro que Chávez se aprovecha de su belleza y espera que los hombres le cumplan sus caprichos y dijo: "Como se sabe bonita, que está muy guapa, que tiene cuerpazo, es muy caprichuda".

Pero ¿qué fue lo que causó el final de su romance? Adame mencionó que Magaly le habló en la madrugada para pedirle un pay de limón, lo que le molestó al conductor, por lo que el presentador comentó que está molesto y expresó: "No ya no es mi novia, estoy muy enojado".

Por su parte, los reporteros le cuestionaron al actor sobre una posible reconciliación, él mencionó que a pesar de que terminaron, planea irse con Magaly a República Dominicana ya que ya habían comprado los boletos y aseguró: "Voy a ir y a ver qué pasa y ahí ya si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer...veré si la perdono".

Cabe destacar que tras las declaraciones del famoso, diversos usuarios comentan que las declaraciones de Alfredo es para generar controversia sobre su relación, pues el conductor será parte del elenco "Soy famoso ¡Sácame de aquí!".

¿Qué novelas hizo Alfredo Adame?

El actor participó en varios proyectos de Televisa

Algunos usuarios se han cuestionado qué novelas hizo Adame durante su faceta como actor, entre ellas son: "Cuando me enamoro", "En nombre del amor", "Sortilegio", "Las vías del amor", "La mujer del Vendaval", "La sombra del pasado", "A que no me dejas", entre otros proyectos.

Actualmente el actor Alfredo Adame está alejado de las telenovelas, pero sus recientes escándalos se han viralizado en las redes sociales, pero recientemente lo que ha dejado intrigados a varios usuarios es que afirmó que terminó su noviazgo con Magaly Chávez.

