"Ya no es cool odiar a Crepúsculo": Robert Pattinson defiende a la franquicia

Pattinson defiende su trabajo en la saga de 'Crepúsculo'

Han pasado 14 años desde que la saga de 'Crepúsculo' se convirtió en todo un fenómeno global y con ello elevó la fama internacional de Robert Pattinson y Kristen Stewart, sus protagonistas.

En una reciente entrevista el actor británico respondió sobre los malos comentarios y críticas que ha recibido tras su actuación como Edward Cullen.

Además en el pasado el actor también reconoció lo difícil que fue la audición para Crepúsculo, argumentando se encontraba en una dura crisis económica.

Durante la promoción en prensa de la próxima película 'The Batman', el actor bromeó junto a su compañera Zoe Kravitz sobre la popular saga de películas 'Crepúsculo'.

"Nunca vi Crepúsculo. No la odio, sólo no la vi", confesó la actriz.

La respuesta de Pattinson hizo estallar en risa a la actriz, pues éste aseguró "Ya ni siquiera es cool odiarla [a Crepúsculo], eso es muy 2010".

Ante el bochornoso momento, la actriz indicó que "No, es mentira, espera. Sí la vi una vez: mi mejor amiga Sky me llevó a verla pero la verdad es que no la recuerdo del todo".

Finalmente todo se trató de una interacción cómica entre ambos actores, evidenciando la buena relación que tienen y que se verá reflejada en "The Batman".

Robert Pattinson en The Batman

"The Batman" con Pattison es una de las películas más esperadas del 2022, otorgándole al actor uno de los personajes más poderosos del cine de Superhéroes.

Robert Pattinson reveló que su versión del enmascarado de Gótica será muy distinta a los que hemos visto en cines, recalcando que el enfoque psicológico que le está dando.

