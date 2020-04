“Ya huelo a suegra” Hijo de Grettel Valdez ya tendría su primera novia

Grettell Valdez dejó ver de cerca otro momento de su cuarentena por Coronavirus con Santino, solo que esta vez causó revuelo en su cuenta de Instagram, por mencionar el tema de una pretendiente para su hijo y que la actriz de Televisa ya está empezando a “oler como una suegra”, pues su pequeño parece haber crecido.

Santino ya tiene 11 años de edad, demostrando que con el paso de los años ya se ha convertido en todo un galán y que si decidiera probar la actuación, sin duda sería uno de los actores más queridos de la televisión, pues la belleza natural de su madre y padre Patricio Borgetti, le heredaron un rostro angelical y muy apuesto para la pantalla chica.

La foto de Grettell valdez ya superó los 19 mil 832 me gusta, en ella vemos a la hermosa actriz de Televisa lucir una blusa negra de tirantes con pronunciado escote, también un sombrero y grandes lentes de sol, mientras que Santino puso su cabeza en el hombro de su madre, llevando un collar de caracolas y camisa blanca.

Grettell Valdez y Santino

“Feliz Domingo a todos .... ya huelo a suegra no creen?”

“Noo aún es el. Bebé de mamá”

“Si esta muy. Guapo santino

“La verdad si está bien bonito tu hijo”

No hay duda que la ex esposa de Patricio Borghetti, ha tenido éxito en las telenovelas de Televisa como “Lola, érase una vez”, “Camaleones”, “Cuando me enamoro” y “Médicos, líneas de vida”, pero más que nada ha dedicado todo su éxito a su hijo, quien es el gran amor de la celebridad junto con su actual pareja, el empresario suizo Leo Clerc.

Debido a la pandemia por contagio de Coronavirus, Grettell Valdez tuvo que estar separada de Santino durante varias semanas, pues su ex esposo dio positivo a esta enfermedad y el pequeño tuvo que realizar una cuarentena obligatoria para estar fuera de peligro, haciendo una etapa triste para la actriz, pero que al final todo se resolvió y pudo reunirse con su hijo en Acapulco.