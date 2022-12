"Ya hasta la virgen me perdonó", responde a las burlas Itatí Cantoral

"Ya hasta la virgen me perdonó", responde a memes Itatí Cantoral

Cuando escuchamos el tema “La Guadalupana”, es inevitable no recordar la peculiar versión de Itatí Cantoral, que se hiciera famosa en 2016, pues recordemos que al momento de interpretar esta canción, la también actriz la hizo tan a su manera, que le salió con un tono un poco raro, momento que se volvió uno de los más divertidos y memorables de la televisión mexicana.

A seis años de este maravilloso momento, internautas y fanáticos se volcaron en memes tras llevarse a cabo las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, y en ese contexto, la cantante aprovechó las festividades para hablar un poco sobre aquel bochornoso momento de su carrera y mencionar que hasta “la virgen ya la perdonó”.

Al mismo tiempo en que, adelantó algunos detalles sobre la promoción de la cinta “Mi suegra me odia”, señaló que sus seguidores, únicamente se han centrado en ese momento de su trayectoria, dejando por fuera todos los éxitos que ha tenido.

“Ayer La Guadalupana, no siempre la cantó bien. Pero la cantó bien y nadie la oye, pero la que canto mal es un hit, entonces bueno... ya le dije a mi hijo deja tu clase de canto, la gente no te va a escuchar, te va a escuchar cuando cantas mal, no es cierto (risas)”, compartió en redes.

¿Volvería a cantar este tema?

Aunque mucho le han pedido que la vuelva a cantar, pero ahora sí bien, para reivindicar su nombre como artista, Cantoral expuso que sí le gustaría volver a cantar tan importante tema.

“Grabé un video precioso que nadie vio, pero métanse a mis redes para que lo sigan viendo, porque invertí mucho (risas). Tenía que quitarme la espinita, pues yo sí canto. Me encantaría volver ir a cantar, por supuesto cantarle 20 veces y espero hacerlo de esta manera bien, no malo; hacerlos reír o no, no te cierran el lugar por cantar, ¿no? Hasta la virgen me perdono”, agregó.

Un meme con patas

Prefiere divertirse con el Público

La actriz se contempla asimisma, como “un meme con patas”, pues desde el icónico grito de “maldita lisiada”, muchos jóvenes utilizan su imagen para hacer reír, situación que, según dijo, le encantan.

“(soy) un meme con patas, soy una gran actriz de comedia, ¿qué es esto? Siempre quise ser una actriz seria, se los juro, pero la vida me llevó a hacer una excelente comediante y me gusta hacer comedia, se te pega. Me gusta mucho reírme de mí y siento que la vida sin comedia no existe” concluyó, informó La Verdad Noticias.

