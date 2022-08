Ya estuvo bueno: Jolette explota y revive el infierno que pasó en 'La Academia'

Sin duda alguna uno de los momentos más polémicos de la televisión mexicana fue la participación de Jolette en el reality show "La Academia", pues a pesar de que han pasado casi 20 años desde su temporada, las redes sociales todavía recuerdan el maltrato y las humillaciones que la joven cantante vivió en su momento.

Precisamente bajo está premisa la originaria de Guadalajara ha pedido respeto a su persona y exige de una vez por todas que comiencen a olvidar dicho tema, pues considera se ha denigrado su imagen y han vivido de ello en los últimos años.

Tras el pleito con William Valdés que aseguro que no cantaba, la ex académica adelantó que está harta y expondrá los maltratos que vivió en el reality show a manos de la producción de TV Azteca y desde luego con las duras críticas de Arturo López Gavito y Lolita Cortés.

Continúan encendidos los ánimos en las redes sociales luego de que la noche del miércoles el conductor cubano William Valdés le respondiera a Jolette reiterando y una vez más, usando su nombre, para generar polémica, sin embargo no contaba con que la artista sería fuertemente apoyada por los internautas.

Precisamente este día la ex académica citó uno de los videos donde los críticos Arturo López Gavito y Lolita Cortés calificaban su última presentación en el reality, en concreto recreando la famosa frase "Me da flojera discutir ese punto contigo".

"Contexto: Esa fue su ultima crítica después de 17 conciertos. Otro ser misógino que dijo, entre otras cosas, ME QUITARA EL VESTIDO QUE TRAÍA PUESTO y luego me preguntó si podría cantar mejor, con mofa y saña, cuando yo ya había reconocido que no era mi fuerte. MISOGINIA PURA", dijo Jolette.