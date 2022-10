"Ya estudié a los ex de Galilea", dice JuanPa Zurita en ¿Quién es la Máscara?

JuanPa habla del bochornoso momento que vivió con Galilea Montijo

Juanpa Zurita recordó en conferencia de prensa cuando en una temporada de ¿Quién es la Máscara? no sabía realmente que Cuauhtémoc Blanco fue uno de los tantos ex novios que Galilea Montijo tuvo en el medio del espectáculo y por lo tanto dice que ahora ya se ha preparado para no volver a pasar un momento tan bochornoso como ese.

Entre risas y comentarios de la prensa presente en el foro de grabaciones, la estrella de redes sociales también se dijo sumamente agradecido por volver a ser tomado en cuenta para regresar al panel de investigadores.

El famoso influencer y creador de contenidos de redes sociales bromeo sobre el hecho en la conferencia de prensa que el programa realizó previo al estreno de este próximo fin de semana.

La producción de ¿Quién es la Máscara? realizó una conferencia de prensa completamente en vivo para hablar de los pormenores sobre el próximo estreno de la cuarta temporada y entre otros detalles, los integrantes del reality show hablaron sobre las famosas anécdotas que pasaron en temporadas anteriores.

Tal fue el caso de Juanpa Zurita quién aprovechó la pregunta de los medios sobre su regreso a la emisión, para decir que ya ha estudiado a todos los ex novios de Galilea Montijo para que no le vuelva a suceder otro incidente como la ves que no sabía que Cuauhtémoc Blanco formó parte de dicha lista.

"Solo para toda la prensa que ha venido, ya estudié a todos los ex novios de Galilea, no volverá a pasar lo de Cuauhtémoc Blanco, nada más quería dejarlo claro", dijo.

Los asistentes en el foro desde luego estallaron en risas y pudieron notar la excelente química que hay entre los investigadores y el conductor de la emisión, así como también la excelente relación laboral que tienen con Miguel Ángel Fox productor ejecutivo de la temporada.

Arrancan motores previo al inicio de ¿Quién es la Máscara?

En dicha conferencia de prensa hablaron sobre los contenidos y las sorpresas que tendremos en la cuarta temporada de este programa, entre ellos que serán 10 capítulos los que veremos domingo a domingo a partir de este 16 de octubre a las 8:30 de la noche.

Galilea Montijo, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Yuri regresan como investigadores de ¿Quién es la Máscara?, así como también Omar Chaparro retomará el papel de conductor y también tendremos a Marisol González en el backstage.

