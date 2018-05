¡Ya están aquí! Los horóscopos de la última semana de mayo por Mhoni Vidente

¡Ya están aquí! Horóscopo de la última semana de mayo por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles de este fin de semana ya están aquí, amor, salud, dinero y más.

Sin importar la hora y el día la astróloga Mhoni Vidente siempre tiene tiempo para publicar sus acertados horóscopos del día o de la semana.

¡Descubre que te depara el destino!

Aries

Semana para analizar un cambio de actitud y dejar atrás todo lo negativo, trata de tener más seguridad en ti mismo y verás que todo se compone. Días de mucho trabajo y para ponerte al corriente con trámites de gobierno. Ahorra más. Regresas a estudiar o empiezas una carrera universitaria. Cuidado con problemas de nervios o alteraciones sin sentido, controla tu carácter y sigue con el ejercicio. Este martes te busca un amor del pasado para volver, analiza bien la situación, y recuerda que si ya te la hizo podría ocurrir de nuevo. Te llega un dinero extra por trabajo o comisiones del pasado. Empiezas trámites para sacar tu pasaporte o visa, trata de buscar asesoría. Tus números de la suerte son 31, 22 y 09. Tu compatibilidad más fuerte será con alguien del signo Capricornio, Piscis o Leo, así que debes estar abierto ante la posibilidad de enamorarte otra vez.

Tauro

Semana para cubrir pagos atrasados y ahorrar más. Te buscan para invitarte de vacaciones este verano, acepta porque te la pasarás de lo mejor. Cuidado con problemas de huesos o cadera, ve a que te revise el médico. Eres el más hábil para los negocios del Zodiaco, así que emprende ya un proyecto, pues te ayudará a crecer económicamente. En el amor sigues estable, sólo trata de darle espacio a tu pareja para que no tengas problemas de celos, recuerda que la base de toda relación es la confianza. A los solteros les viene un amor de Capricornio o Escorpión y sentirán mucha compatibilidad. Eres un encanto de persona, por eso todo mundo te busca para que le des un buen consejo. En la escuela trata de terminar bien el semestre, así que aplícate a estudiar más. Tendrás un día de suerte este martes con los números 90, 44 y 21.

Géminis

Semana para empezar una nueva etapa en tu vida. Recuerda que sigues de cumpleaños y eso te favorece para lograr todo lo que te propones, pero trata de no sabotearte, pues al ser el gemelo del Zodiaco tiendes a pensar cosas muy cambiantes. Sigue una sola línea de proyecto y verás que te irá de lo mejor. No dejes tu trabajo hasta que tengas otro seguro, recuerda que a veces los enojos te hacen tomar decisiones que no son las más favorables, así que cálmate y empieza a buscar un nuevo empleo donde te sientas cómodo. Celebras con tus amigos. Estos días recibes una sorpresa que no esperabas por parte de un amor del pasado. Tus amigos te invitan de viaje, ve porque te ayudará a renovar energías. En el amor trata de no ser tan intenso y enfócate en una sola pareja. Tus números de la suerte son 31, 22 y 96.

Cáncer

Semana para arrancar de nuevo en tu vida laboral, recuerda que tu signo es muy sentimental y eso te hace ser muy intenso en cuestiones de trabajo, así que ya es tiempo de buscar nuevos rumbos, pero ojo, no dejes el empleo que tienes en este momento hasta que tengas el otro seguro. Sigue con tus estudios universitarios. Recuerda que gana mejor quien sabe más. Te llegan familiares de fuera para una boda o cumpleaños. Tramitas tu licencia de manejo. Sigues muy estable con tu pareja, sólo evita buscar pleitos donde no los hay. A los solteros les recomiendo usar mucho el color rojo y bastante perfume para atraer el amor. Tu compatibilidad será con Piscis, Libra y Acuario, así que siempre sonríe para que vean que eres muy amigable. Tus números de la suerte son 20 y 71. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha felicidad.

Leo

Semana con mucha carga de trabajo y presiones. Recuerda que tu signo quiere hacer todo al mismo tiempo, por eso necesitas relajarte y organizarte mejor. Analiza bien tu vida laboral, evita gastos innecesarios y ahorra. Considera que los Leo regularmente necesitan tener dinero guardado para sentirse seguros. Cuidado con dolores de huesos, trata de ir con tu médico. Te llega un dinero extra y será por cuestiones de trabajo. Compras boletos de avión para salir con tu pareja. Te buscan para ofrecerte un proyecto de trabajo e irte a vivir al extranjero. Tendrás un golpe de suerte el 28 de mayo y será con los números 52, 19 y 00. Te recomiendo usar algo de plata y vístete con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual. Si estás pasando por un mal momento, recuerda que hay que darle tiempo al tiempo, sobre todo en el amor

Virgo

Semana para dejar todos los miedos o complejos y tener otra actitud. Analiza bien ese cambio a lo positivo y hazlo. Serán días de muchas ocupaciones y exámenes de tu carrera universitaria, así que trata de salir bien en todo lo que puedas. Recuerda que eres muy carismático y gentil con las personas, pero eso hace que tengas muchas envidias a tu alrededor. Protégete y no te confíes de nadie, ponte mucho perfume el 30 de mayo y usa ropa roja o amarilla para mantener esa energía positiva. Recibes un dinero extra por un pago atrasado. Te busca una ex pareja para regresar o tener una relación más formal, así que habla claro y termina mejor como amigos. Ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti, sigue así de original y serás más feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 44 y 21.

Libra

Semana para entrar en tu mejor época del año, te sentirás de lo más afortunado. Recuerda que los meses de junio y octubre serán los mejores en tu vida. En estos días te llegará una nueva propuesta de trabajo bien pagado o tu pareja hablará de formalizar. Por fin sientes que la suerte está de tu lado y piensas emprender un negocio de publicidad o venta de celulares con un amigo. Cuidado con problemas de riñón. Terminas de estudiar y piensas en hacer cursos de verano, recuerda buscar siempre una especialidad en tu campo de trabajo. A los Libra solteros les vendrá un amor del signo de Aries, Géminis o Acuario. Recuerda que a tu signo lo domina mucho el sexo y eso es parte importante para tu vida en pareja. Tendrás un golpe de suerte el 29 de mayo en la lotería y será con los números 41, 22 y 70.

Escorpión

Semana de suerte en lo laboral, por fin reconocen tu trabajo y te dan un aumento de salario. Cuídate de las envidias, te recomiendo ponerte algo de plata y usar el color rojo como protección. No platiques tus planes, ya que corres el riesgo de que se te arruinen. Te haces un chequeo médico de rutina. Realizas cambios en tu casa o compras muebles. Te busca un amor nuevo del signo de Piscis o Capricornio, trata de conocerlo, recuerda que las oportunidades siempre estarán presentes. Si estás en pareja y ya no sientes lo mismo, es mejor hablar y darse un tiempo, ya no busques pretextos para acabar con la relación. Tus números de la suerte son 41, 20 y 76. Cuidado con las traiciones de amigos o personas de tu trabajo, recuerda que tu luz es muy fuerte y eso los altera mucho. Siempre mantén cautela en todo lo que realices.

Sagitario

Semana con muchas tareas pendientes de trabajo, así que trata de administrar más tu tiempo para que puedas realizarlo todo sin presiones y recuerda que quien se enoja pierde, así que trata de calmarte y no tomar las situaciones laborales como personales. Si ya no estás seguro con tu pareja, mejor háblalo y toma una decisión para que estés en paz. Recuerda que tu signo es el más celoso e inseguro del Zodiaco. Tendrás una buena racha el 31 de mayo con los números 03, 21 y 17. Ponte mucho perfume o ropa de color fuerte para que las energías positivas te rodeen más. Sabrás del embarazo de una hermana que te dará mucha alegría. Ya necesitas estabilidad emocional, así que trata de dejar los amores que tienes y enfócate en uno. Amigo Sagitario, los Aries y Leo son los signos más compatibles para ti.

Capricornio

Semana de energías cruzadas, así que trata de no alterarte por cualquier situación para no tener problemas en tu vida amorosa. Controla los impulsos con tu pareja. Tendrás éxito en un problema legal o saldrás con triunfo en todo lo referente a demandas. Por fin te pagan tus comisiones o un bono económico en tu trabajo. En estos días te recomiendo empezar un cambio positivo en tu forma de pensar para lograr todo lo que deseas, sólo sé paciente y ordenado en tus proyectos para que no pierdas el objetivo. Si estás soltero, conocerás a alguien mayor que tú del signo de Aries o Tauro que será muy compatible contigo. Cuidado al manejar, sé más precavido. Tendrás un golpe de suerte el día 29 de mayo con los números 05, 32 y 18. Procura vestir más prendas de color rojo y blanco.

Acuario

Semana para cambiar de actitud y poner más energía positiva a tus ideas o proyectos. También serán días de muchas sorpresas agradables y más porque estás en tu mejor época. Tu día especial será el 31 de mayo, porque habrá un cambio repentino de suerte para bien. Limpias por completo tu alma de rencores y dejas atrás el pasado, sobre todo, en amores. Te comprometes a ser mejor cada día. Ahora sí empiezas tus clases de inglés o francés. Decides vender tu auto. En el amor te das una segunda oportunidad con tu pareja. Cambia tu cuenta bancaria o checa siempre cuando pagues para que no seas víctima de un fraude. Sacas un permiso de migración. Cuídate de dolores de cabeza. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 14 y 32. Recuerda que vivirás intensamente un amor prohibido en este mes de junio.

Piscis

Semana para empezar un nuevo proyecto de trabajo. Cuídate de problemas de infección en la piel y procura acudir con tu médico. Mandas a arreglar papelería de migración o pasaporte para salir de viaje en este verano. En el amor ya no le des tantas vueltas y quédate con tu pareja actual, recuerda que es mejor que te quieran a querer, así que trata de formalizar tu relación amorosa. A los solteros les viene un amor del signo de Libra o Escorpión con quien tendrán mucha compatibilidad. Recibes un dinero extra por comisiones o deudas del pasado. Tu mejor día será el 30 de mayo. Tus números de la suerte son 09, 08 y 21. Ya no pienses tanto y mejora tu negocio. Te regalan una mascota. Cuida a tu padre porque estará un poco enfermo. Intenta mejorar tu alimentación para que tengas fuerza acorde con tu ritmo de vida.