¡Ya está aquí el primer tráiler de Bumblebee, la nueva película de Transformers!

Hace unos días La última de las cintas basada en el universo cinematográfico diseñado por Michael Bay (inspirado en la serie animada) acaba de estrenar su primer tráiler, haciendo renacer las esperanzas de los fans.

Luego de que Paramount anunciará cancelar los futuros proyectos de 'Transformers', esto con la idea de reiniciar la saga en el futuro tras su más reciente fracaso en taquilla, sin embargo, no todo está perdido.

Se trata de 'Bumblebee', el tierno robot y mejor amigo de Optimus Prime, que esta vez tendrá su película en solitario y regresa nada menos que como una 'peta' o 'escarabajo', como se conoce popularmente al volkswagen, que es el modelo original del personaje en la serie animada de los 80 que hizo tan popular a los Transformers.

La cinta está ambientada en los años 80 y contará la historia del Bumblebe y se estrenará se estrenará en todo el mundo a finales de diciembre, durante la época navideña.

Echa un vistazo al tráiler de ‘Bumblebee’:

Además la película podría traer a otro de los personajes más entrañables de la serie animada, nada menos que Starscream, que forma parte de los Decepticons, los villanos de la historia.

Travis Knight, director de 'Kubo y las cuerdas mágicas' ('Kubo and the Two Strings') es el realizador del filme, mientras que el reparto lo encabezan Hailee Steinfeld, John Cena, Pamela Adlon, Kenneth Choi y John Ortiz, entre otro