Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¡Ya es oficial! "Stranger Things" regresa el 27 de octubre a la pantalla chica, hace unas horas Netflix hizó el anuncio por medio de sus redes sociales. El 27 de Octubre llegará la segunda parte de unos los sucesos mas grandes de Netflix: Stranger Things. En las primeras secuencias que verán esta nueva temporada, podemos observar que continúan los homenajes a los ochenta, al descubrir que los niños protagonistas están disfrazados con los trajes de Los Cazafantasmas. Stranger Things es una serie de televisión dramática de misterio que está ambientada en una localidad de Indiana. La historia narra la súbita desaparición de un niño en esta ciudad durante la década de los 80, hecho que destapa una serie de experimentos que realiza el gobierno. Además, en la ciudad aparecen fuerzas sobrenaturales inquietantes y una niña muy perturbadora.

https://twitter.com/Stranger_Things/status/884766737131905024 La nueva temporada se ambientará en el año 1984 y seguirá nuevamente al grupo de amigos liderado por Mike Wheeler (Wolfhard). El pueblo de Hawkins trata de reponerse después de los extraños sucesos provocados por el " Demogorgon " y el regreso de Will Byers (Schnapp). Asimismo, la desaparición de Eleven (Brown) también significará una disyuntiva para los niños, quienes se enfrentarán a un nuevo monstruo de otra dimensión. "Stranger Things" tendrá nuevas incorporaciones en su nuevo ciclo.Los actores Sean Astin (" El señor de los anillos "), Paul Reiser ("Mad About You"), Linnea Berthelsen y Drace Montgomery (" Power Rangers ") son algunas de las incorporaciones del programa. En el anuncio realizado por Netflix también se difundió un nuevo póster de la serie.