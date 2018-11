Ya es oficial; Paola Rojas confirma su soltería

Tras haber sido victima del terrible escándalo protagonizado por el ex futbolista y entonces pareja de la conductora, al ser filtrado un vídeo erótico que este envió a otra mujer, Paola Rojas se había mantenido hermética con recto al tema... hasta hoy.

Aunque había mantenido sigilo absoluto sobre su relación con el ex futbolista Luis Roberto Alves “Zague”, finalmente Paola Rojas confirmó contundentemente que ya no tiene compromiso alguno.

Paola habló sobre sus gustos musicales, las cualidades de sus hijos y posteriormente, en un acto de sinceridad, detalló lo difícil que fue enfrentar la presión mediática tras de la filtración de un vídeo íntimo de "Zague".

“El que salgas, a donde sea, tenían cámaras esperándome con muchas personas haciendo preguntas que entiendo también, simplemente que tuve que cambiar toda mi dinámica. Mis hijos dejaron de acompañarme al radio porque yo no iba a exponerlos a que llegaran diez cámaras a preguntar cosas que ellos no pueden entender. Los medios estaban esperándome y no iban a obtener la declaración que querían, pero yo en ese momento tenía una prioridad familiar y me parece que nada está por encima de proteger a tus hijos”, detalló sobre el proceso que enfrentó tras la filtración del vídeo íntimo de su ex.