"Ya es hora": Verónica Castro enciende las alarmas por fuerte depresión

La "Vero" preocupa a sus fans por sus declaraciones

Verónica Castro es una de las estrellas más queridas por la farándula mexicana y ello queda demostrado cada que concede una entrevista en sus escasas apariciones públicas, pues desde hace varios años se ha mantenido alejada del ambiente.

Recientemente causó preocupación entre sus fanáticos por una entrevista concedida a Pati Chapoy, a quien desde la intimidad de su hogar le confesó lo difícil que ha sido seguir sin su madre en vida.

Aunque la actriz se luce en redes mostrándose sin filtros, la realidad es que en casa vive una soledad que, tal como ella confiesa, la ha llegado a pensar que su tiempo se acerca y que cada vez lo ve más contundente.

La icónica actriz de telenovelas habló en exclusiva con Pati Chapoy y entre otras cosas confesó que recuerda a sus seres queridos con mucho amor y cariño, sobretodo después de la muerte de su madre.

“Me pegaron muy duro, porque fueron muchos familiares, obviamente la más importante de mi vida que fue mi madre y muchos amigos, mucha gente del gremio artístico, se nos fueron muchos actores, muchos famosos cantantes y todo. Me sentí como abandonada, como sola, y entonces a tragar pastillas para la depresión y ese tipo de cosas”, dijo.

La también presentadora le dijo a Chapoy que “No sé si decirte si me he sobrepuesto o es como que siento que de repente mi mamá me anda como llamando y le digo ‘gorda, aguántame, aguántame tantito, o sea, no empujen, no me empujes todavía’. Siento como que me llaman, pero…”

Como se esperaba dichos comentarios encendieron las alarmas de los fans, quienes rápidamente lo relacionaro con la realidad que vive Andrés García, quien también ha expresado sus ganas de irse.

Finalmente la actriz, a pesar de sus declaraciones, aseguró que su estado de salud se encuentra en buen estado: “Entonces esa comunión que teníamos era tan fuerte que ahora sí me costó muchísimo trabajo dejarla, pero siento que está en paz, porque ya la vi sufriendo mucho por la caída que tuvo esa horrorosa en la espalda, como quedó mal de las operaciones, entonces me dolía verla sufrir. Me fui a vivir con ella su último año de vida y ya no me gustaba verla sufriendo”, recordó con tristeza.

¿Qué edad tiene Verónica Castro?

Nacida un 19 de octubre de 1952, Verónica Judith Sáinz Castro es una actriz, cantante y presentadora de televisión mexicana qué la actualidad tiene 69 años de edad.

Conocida mundialmente por sus interpretaciones en melodramas como "Los ricos también lloran", "El derecho de nacer", "Rosa salvaje", entre otros.

En la actualidad Verónica Castro promociona su nueva película junto a la actriz Natasha Dupeyrón, la cual marca su regreso al mundo del espectáculo y con miras para retomar su papel en los grandes titulares.

