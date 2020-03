“Ya es de la tercera edad”: conductor de “Venga La Alegría” ofende a Maribel Guardia

El conductor Horacio Villalobos habló despectivamente de la actriz y cantante Maribel Guardia, llamándola “de la tercera edad”. Un comentario que incluso ocasionó la molestia de sus compañeros de “Venga La Alegría”, como Ricardo Casares quien posteriormene defendió a la actriz.

De esta manera Horacio Villalobos nuevamente causó un gran escándalo a través de sus comentarios que siempre resultan polémicos, en esta ocasión sobre la actriz Maribel Guardia. Sin embargo no contó con que su compañero Ricardo Casares saliera en defensa de la actriz.

Este polémico momento se dio cuando ambos conductores hablaban sobre la petición de Maribel Guardia sobre la inclusión de Carmen Salinas a la obra de Aventurera, donde hemos visto participar a las mujeres más hermosas como Niurka, Edith González y la misma Maribel. Una noticia que aparentemente Villalobos entendió de otra manera.

“Por más guapa que esté Maribel, ya es de la tercera edad”

Fue uno de los comentarios del conductor de “Venga La Alegría” y que rápidamente ocasionó la reacción de sus compañeros, quienes comenzaron a expresar su desaprobación. Incluso una de las conductoras llamó a Villalobos como un “Méndigo”.

Mientras tanto Ricardo Casares le aclaró la situación a su compañero, que había entendido la noticia totalmente al revés, puesto que se tiene el plan de realizar nuevamente la obra de “Aventurera” pero sin considerar a Carmen Salinas.

Ante toda esta confusión Horacio Villalobos nuevamente volvió a preguntar si Maribel Guardia no estaría en “Aventurera”, a lo que Casares le contestó que no porque no tiene autoridad moral sobre la obra para pedir su participación.

A lo que Villalobos comentó que ya había entendido la situación pero que le resultó confusa porque aparentemente cualquiera puede ser “Aventurera”, a lo que su compañero le respondió también molesto que no cualquiera puede ser Carmen Salinas.

Definitivamente Horacio Villalobos no pudo arreglar la mala situación que estaba representando en plena transmisión en vivo, por lo que incluso tuvieron que cortar su participación poniendo el video de la entrevista realizada a Maribel Guardia.