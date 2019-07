¿Y dónde están las rubias? CONFIRMAN secuela del éxito de Hollywood

Una de las películas más populares de los años dos mil es ‘White Chicks’ (¿Y dónde están las rubias?), una cinta de 2004 que nos cuenta las aventuras de Kevin y Marcus Copeland (Shawn y Marlon Wayans), dos torpes agentes del FBI.

En su afán por atrapar a un estafador, ser reconocidos en su trabajo y también de salvaguardar la vida de las gemelas millonarias Brittany y Tiffany Wilson, se disfrazan y fingen ser ellas, atravesando por una serie de eventos hilarantes que los convierten en la sensación de la alta sociedad de los Hamptons.

Y no es ninguna mentira que todos los amantes de este filme se quedaron con ganas de una segunda parte y poder tener más aventuras de los hermanos Copeland.

Si ustedes son de ese grupo selecto les tenemos buenas noticias, ya que el mismo Terry ha confirmado que la secuela de la película está en camino, a 15 años de su estreno.

Terry Crews confirmó la noticia el domingo 30 de junio durante el programa ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’, del canal de televisión Bravo, esto cuando una persona le preguntó vía telefónica si alguna vez podríamos ver la segunda parte de ¿Y dónde están las rubias?:

“Sabes qué, en realidad lo conseguí con Shawn, y él me dijo: ‘hombre, lo estamos haciendo, lo estamos poniendo en marcha’”.

Así lo contó Crews, quien enfatizó que esto pasará 15 años después del estreno de la famosa cinta.

