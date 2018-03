¡Ximena Sariñana está embarazada!

Ciudad de México.- En su cuenta de Instagram compartió una fotografía donde habla de sus nuevos proyectos y el que considera el más grande de su vida: “ser mamá”. Aunque es hermética cuando se trata de su vida personal, tal es la felicidad de Ximena Sariñana en su cumpleaños número 32, que decidió abrir su corazón ante sus fans.

La cantante reveló la noticia de su embarazo con una adorable foto y un breve pero contundente mensaje de esta nueva etapa en su vida.

"Hoy cumplí 32 años. Me siento tremendamente agradecida con la vida por todo lo que me dio este año, pero sobretodo muy ilusionada con lo que se viene. El siguiente año me toca emprender nuevos proyectos, pero nada tan increíble como el proyecto más grande de mi vida: ser mamá! Gracias a todos por sus felicitaciones y por formar parte de mi vida. Los quiero!" https://www.instagram.com/p/Ba2lNmbnENq/ La cantante se casó en secreto con Rodrigo Rodríguez en el 2016 en una boda íntima a la que sólo familiares y amigos cercanos pudieron acudir. ¡Felicidades Ximena por este gran anuncio!