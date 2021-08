¿Ximena Sariñana confesó que Danna Paola la golpeó en el pasado?

Ximena Sariñana posiblemente ha confesado que Danna Paola la golpeó cuando eran niñas y ambas estaban trabajando en una telenovela. La cantante de 35 años hizo referencia a una pelea que Danna de 26 años relató durante su entrevista con el youtuber Escorpión Dorado, pero en ese momento, la actriz de Élite no reveló el nombre de la famosa a la que “chateó”.

En una entrevista con el mismo youtuber cuyo nombre real es Alex Montiel, Ximena fue cuestionada sobre si en algún momento se “agarró a ching*dazos” cuando era más joven, por lo que ella respondió:

“Qué cag*do que me lo preguntas, güey, porque creo que la última entrevista que vi tuya fue con Danna Paola y ella cuenta una historia... y yo era esa niña a la que se p*teó Danna Paola”, comentó entre risas Ximena Sariñana, Embajadora de Buena Voluntad de la ONU.

A pesar de la polémica confesión, aún no se sabe si Ximena habló con la verdad o en realidad solo estaba bromeando, ya que no hay una telenovela donde haya trabajado con la cantante de “Sodio”.

Ximena Sariñana fue víctima de bullying

La cantante y actriz Ximena Sariñana se sinceró en su entrevista y dijo que cuando era niña, sufrió de acoso y burlas por ser famosa. “Más bien como que me agarraban mucho y yo la neta no era muy de defenderme”, reveló.

“Era súper bullied (intimidada). Era como yo muy tranquila”, mencionó la famosa, ya que dijo que nunca llegó a los golpes con nadie.

¿A quién golpeó Danna Paola?

Al parecer Ximena no fue la niña a la que Danna golpeó hace varios años/Foto: Vogue y Diario de Querétaro

Contraria a Ximena Sariñana, la actriz y cantante Danna Paola sí se defendía de las personas que trataban de intimidarla desde que era una niña. Ya que la joven recordó en su entrevista con Escorpión Dorado, un momento de su infancia en el que se fue a los golpes con una compañera.

“Yo tenía 9 años y estaba yo grabando una telenovela y una de mis compañeritas me empezó a decir que yo era horrible, que era una burra”, declaró la estrella de “María Belén”. “Estudiábamos dentro de las novelas, porque obviamente íbamos a la escuela, pero íbamos solamente a presentar exámenes”, contó Danna.

“Me empezó a preguntar no sé qué cosas de historia y obviamente yo no respondí porque yo no sabía. Entonces me dijo ‘Eres una aburra y no sabes nada y aparte estás horrible, yo no sé cómo eres la protagonista’”, recordó, como informamos en La Verdad Noticias.

“Le dije ‘¿Cómo me dijiste?’ y ¡Mocos! que le meto una cachetadota”, aseguró Danna Paola. Por lo tanto, los fanáticos de Ximena Sariñana consideran que en realidad no fue ella la chica que trató de burlarse de Danna hace unos años, ya que la cantante de “Cobarde” comentó que ella no era una “busca pleitos”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!