Ximena Sariñana anuncia su regreso a la televisión con nueva serie

Ximena Sariñana es una de las cantantes mexicanas mas populares de la última generación, pues la artista de 33 años se posicionó como una de las preferidas del público al inicio de este milenio.

Recientemente Ximena regresó al ambiente público tras una larga ausencia de los escenarios, lo que ha emocionado a sus fanáticos, pues además confirmó sus nuevos proyectos, retomando una antigua faceta de su carrera.

Además de su carrera como cantante también se ha desempeñado como actriz, pues incluso su papel en la cinta ‘Amarte Duele’ se convirtió en la sensación e incluso sigue vigente en memes, y ahora confirma su regreso a la pantalla.

La talentosa intérprete comunicó a sus fanáticos que se está preparando para su regreso a las pantallas, aunque en esta ocasión no será en el cine, pues su retorno será en una serie de televisión.

Ximena Sariñana se unirá al movimiento de producciones en plataformas de streaming, pues la serie en la que participará llevará como título ‘Un día eres joven’ y será transmitida por ‘Movistar Play’.

Ya llevaba un buen tiempo buscando oportunidades para regresar a la actuación y quería encontrar un proyecto con el que me sintiera identificada y que me gustara apoyar. Me encantó la propuesta de Un día eres joven y aquí estoy".