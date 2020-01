Ximena Sariñana: Conoce a FRANCA, su primera y tierna hija (FOTOS)

La cantante Ximena Sariñana es una de las cantantes mexicanas más destacadas, que se ha sabido consolidar como una estrella de la música y que no hace mucho decidió dar un paso a otra de las grandes etapas de su vida: ser madre.

Es por eso que en esta ocasión Ximena Sariñana, ha presumido lo bella y grande que está Franca, la primogénita que tuvo junto a Rodrigo Rodríguez, haciendo desbordar las redes sociales de mucha ternura.

Hay que recordar que Ximena Sariñana se convirtió en mamá de Franca en julio de 2018, cuando tenía 32 años de edad, y lo hizo público en su momento, por lo que sus fans la llenaron de halagos y se manifestaron felices por el nacimiento de la pequeña que ahora es la sensación del momento.

La bella interprete del tema “¿Qué tiene?”, que casi no muestra las imágenes de su hija, esta vez quiso hacer una excepción y para celebrar el Año Nuevo 2020 ha dejado ver lo linda que se ha puesto su primogénita, lanzando un mensaje en Twitter que dice: “Los quiero mucho y aquí un behind the scenes con mi compañera de viajes y aventuras favorita del año“.

¿Qué fue lo que compartió Ximena Sariñana?

Si recordamos Ximena y Rodrigo se casaron en abril de 2016 y muy poca gente se enteró de la boda, ya que a ella siempre le ha gustado mantener en privado su vida, hasta el momento se desconoce a qué se dedica él, pero según reporte en distintos medios, casi siempre acompaña a Ximena en sus viajes de trabajo y conciertos que realiza en distintos lugares de México y el extranjero.

No hace mucho, Ximena escribió en Instagram cuando hizo público su embarazo: “Me siento tremendamente agradecida con la vida por todo lo que me dio este año, pero sobretodo muy ilusionada con lo que se viene".

Cabe mencionar que Ximena Sariñana es originaria de Guadalajara Jalisco , México, y aparte de cantante es actriz; además de que es ganadora en la categoría de Artista Revelación en los Premios MTV y fue nominada a los Premios Grammy y Premios Grammy Latinos por su álbum Mediocre.

