Ximena Navarrete suelta la sopa

Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México El fin de semana pasado Lupita Jones, empresaria y directora actual de Nuestra Belleza México, dijo estar desilusionada con el resultado de México en Miss Universo, pues pese al esfuerzo de la guapa Denisse Franco, representante de nuestro país en el certamen, no logró posicionarse entre las 16 finalistas del concurso. A raíz de ello, fans del concurso de belleza criticaron el poco apoyo que tuvo la sinaloense por parte de las instituciones que preparan a las concursantes para dicho certamen, convocando incluso a una marcha para pedir que se destituyera a Lupita Jones de su cargo y en su lugar, invitar a Ximena Navarrete, ganadora de Miss Universo 2010 para ocupar dicha posición. Hace unos días Ximena Navarrete recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado al respecto, y eso fue lo que publicó: La polémica que en los últimos días se ha creado en redes sociales y medios de comunicación con el tema de la organización en México que maneja y prepara a las niñas que van para Miss Universe y los mensajes que me han estado llegando con sus peticiones me hacen escribir estas líneas. Señores yo no soy coordinadora del concurso nacional y aunque me gustaría darles respuestas no las tengo. Me parece que este tema corresponde aclararlo a la gente que se encargó de la preparación de Denisse Franco, sus coordinadores nacionales y estatales. Yo con mucha ilusión y todo mi cariño la apoyé y lo que más quería es que ella se sintiera fuerte y capaz de lograr sus sueños. Así que aprovecho este post para decirle felicidades por llevar la banda de MÉXICO. Una banda que no es un premio ni una recompensa, es la banda de la ilusión de muchos mexicanos por mostrar al mundo la nobleza de nuestro país, el valor de sus raíces, el color de sus tradiciones. Sigue hacia adelante con los sueños despiertos y una corona que la otorga el amor de la gente. Desde que yo gané Miss Universo en 2010 mi voto ha estado a favor de la concursante de mi país y si alguna me ha pedido consejo siempre se lo he dado con el corazón en la mano porque todas cuando llegamos a un concurso de belleza lo hacemos con la más grande ilusión de representar a nuestro estado o país y todas nos merecemos la oportunidad de ganar. Miss Universo es una organización honesta, seria, comprometida que tiene todo mi respeto. Yo solo puedo decir cosas buenas de ellos porque me hicieron parte del mejor equipo de trabajo en donde lo principal es el respeto y estaré eternamente agradecida con ellos. #UnMismoSueño #CadaHistoriaEsDiferente, publicó la ex reina de belleza en su cuenta de Instagram.

