Xavier Ortiz se le aparece a su hijo enfrente de su mamá

Han pasado cuatro meses del lamentable fallecimiento de Xavier Ortiz, pero todo parece indicar que su espíritu sigue estando presente entre sus familiares, así lo indicó su hijo Xavier Jr. en una entrevista que él y su madre, Carissa de León, dieron a Ventaneando.

La ex pareja de Xavier Ortiz reveló que su hijo de nueve años ve y platica con su fallecido padre, pero fue el pequeño quien aseguró que hay días en los que el ex integrante de Garibaldi se queda a dormir con él.

“Yo lo veo, le platico, a veces está enfrente de mi mamá y no lo ve”, relató el hijo del tambien actor a las cámaras del programa Ventaneando de TV Azteca.

Xavier Jr. asegura que su padre se le ha aparecido a meses de su muerte.

Hijo de Xavier Ortiz toma terapia psicólogica

Por su parte, Carissa de León mencionó que ella y su hijo han recibido tratamiento psicológico con un especialista, quien le recomendó destinar un espacio en su casa para recordar la memoria de Xavier Ortiz. También reveló que su pequeño le ha dicho en constantes ocasiones que él quiere hablar con ella.

“Es algo que vamos a tratar en la próxima sesión, porque es algo que es relativamente reciente. Luego me dice ‘Mamá, mi papi quiere hablar contigo… Te quiere felicitar por tu cumpleaños y la Navidad. Apenas vamos a hablar de eso, no se que me vaya a decir y no se cual sea el consejo de la terapeuta”, mencionó la ex pareja del fallecido cantante.

Carissa de León revela que ella y su hijo reciben terapia psicológica para superar la muerte de Xavier Ortiz.

Por último, Carissa de León aseguró que la familia del ex Garibaldi le ha apoyado económicamente después del suicidio del actor, lamentable suceso que ocurrió el pasado 7 de septiembre del 2020 a causa de la depresión que padecía, la cual se originó por problemas maritales, económicos y la actual pandemia.

