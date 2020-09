Xavier Ortiz: Estas señales dio antes de caer en depresión

Xavier Ortiz fue uno de los integrantes de Garibaldi que más éxito tuvo, pues no solo fue cantante, sino también actor y productor, sin embargo, los estragos de la pandemia lo llevaron a una gran depresión, lo que hizo que, presuntamente, se quitara la vida.

De acuerdo con declaraciones de su hermana, este famoso perdió la vida a causa de un suicidio, lo que hizo que comenzaran ha salir a la luz algunas señales que el había dado sobre estar en depresión.

Uno de los lugares donde este cantante abrió su corazón fue en el programa Ventaneando, cuando comenzaba esta pandemia, donde aseguró que estaba muy complicada la situación, ya que no podía realizar shows en vivo, lo que le impedía tener una entrada de dinero.

Es por ello que invirtió en el negocio de cubrebocas y venta de protección ante el coronavirus, sin embargo, tampoco le estaba saliendo muy bien, pues reveló que las ganancias eran muy pocas.

La complicada depresión de Xavier Ortiz

En la entrevista con ventaneando, el ex garibaldi también se mostró casi apunto de llorar, y la razón era que no podía ver a su hijo durante la pandemia, y al ser tan pequeño este no sabía manejar un celular, por lo que cuando hablaba con él era muy difícil mirarlo por la pantalla.

“Si es complicado, gracias a Dios tengo ahí unos ahorritos, pero cada mes ves como baja tu cuenta y empieza el nervio a fluir, y mucha gente me ha estado ayudando, pero si la estoy pasando duro”.

Todo sus sentimientos este famoso los reveló para Ventaneando, pero lamentablemente, la desesperación por los estragos económicos lo llevaron a la muerte, así como muchas otras personas en el país quienes se ven afectados por la pandemia ante el Covid-19.

