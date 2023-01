Xavier López se encuentra listo, para decirle adiós a "Chabelo"

Xavier López | Seis décadas de dar vida a "Chabelo"

Xavier López "Chabelo" frecuentemente es tendencia, sobre todo cuando una celebridad fallece, ya que ha dado vida a su personaje durante seis décadas.

Memes creativos circulan en las redes sociales que dan cuenta del humor del mexicano y el cariño del público a su personaje de niño. Es que seis generaciones crecieron con el programa "En Familia con Chabelo", el cual tuvo su última transmisión el 20 de diciembre de 2015.

En entrevista con un diario nacional, el comediante habló sobre el personaje que formó parte de películas como "Chabelo y Pepito contra los monstruos" o programas cómicos como "La Carabina de Ambrosio".

La Carabina de Ambrosio

El llamado Amigo de todos los niños confesó que se ha preparado durante años para cuando llegue el momento de despedirse de su emblemático personaje.

Xavier López afirmó que está convencido de que “no durará toda la vida”, por lo que se mantiene atento a cómo percibe los cambios que se suscitan. Destacó que lo más sano es permitir que las cosas sucedan y estar consciente cuando llegue el adiós.

“Es un proceso que estoy haciendo de un tiempo a la fecha, ahora me convenzo más de que no voy a durar toda la vida y que tengo que poner mucha atención para que mi hipersensibilidad me advierta que está sucediendo un cambio”, expresó.

Destacó que una de sus preocupaciones ha sido el no darse cuenta a tiempo cuando ya no cumpla su mayor cometido: entretener.

Confesó que le pidió a Dios le diera fortaleza para cuando llegara el momento de despedirse de su personaje.

“Ahora sí tengo la conciencia de que no soy eterno y que no duraré todo el tiempo que yo decida porque la naturaleza y el público me pondrán la raya hasta dónde debo llegar”, comentó el comediante.

A pesar de haber marcado la infancia de millones de niños a lo largo de las décadas, el actor afirma que en ningún momento se ha sentido como un ídolo de multitudes.

Incluso, reconoció que lo único que tiene es agradecimiento hacia el público. “Todo es tan efímero y volátil”, reflexionó.

Chabelo agradece al público su apoyo y cariño

Por otra parte, está agradecido por haber dado vida a ‘Chabelo’ durante todos estos años, aunque, señaló que siempre se ha considerado “un ser común y corriente”.

Xavier López "Chabelo" cuenta con dos Records Guinness que obtuvo en diciembre de 2012: por los 44 años del programa En Familia con Chabelo y por 57 años de interpretar su icónico personaje.