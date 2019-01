Xavier Dolan por fin lanzó el tráiler de “The Death and Life of John F. Donovan” (VIDEO)

Xavier Dolan, es considerado el niño prodigio de Cannes por el éxito que han tenido sus películas, en esta ocasión no estrenó su nuevo título en el festival francés, debido a que siguió peleándose con la película en un proceso de edición que comenzó a inicios de 2017 y terminó poco antes de su presentación en Toronto en septiembre de 2018, tras haber eliminado a Jessica Chastain del montaje de su “The Death and Life of John F. Donovan”.

Xavier Dolan en el rodaje de la película.

“Yo maté a mi madre” fue la película con la que se estrenó Xavier Dolan en el Festival de Cannes en su edición 2009, después ha fascinado al público con filmes como “Los amores imaginarios”, “Laurence Anyways”, “Mommy” y “Sólo el fin del mundo”.

Susan Sarandon

“The Death and Life of John F. Donovan”, habla de la polémica surgida cuando se publica que una gran actriz americana mantiene una correspondencia secreta con un niño de once años, está escrita por Jacob Tierney y el propio Dolan.

El filme cuenta con Kit Harington como protagonista y ya ha trascendido que probablemente ya están incluidos los actores Jacob Tremblay, Susan Sarandon, Kathy Bates, Michael Gambon, Natalie Portman, Thandie Newton, Sarah Gadon, Bella Thorne, Chris Zylka, Emily Hampshire y la cantante Adele.

TRÁILER OFICIAL