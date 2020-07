X-Men: Days Of Future Past ya está disponible en Disney Plus ¡Por fin!/Foto: Empire y Wikipedia

Si bien Disney + ha sido el hogar de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) desde su lanzamiento por primera vez el año pasado, el servicio de transmisión no ha ofrecido la oportunidad a los fanáticos de ver ninguna de las películas de X-Men de sus versiones Live-Action de Fox.

Las películas ahora son propiedad de Disney, gracias a la compra de la compañía de 21st Century Fox, pero todas las películas de esa franquicia se han transmitido en otras plataformas.

This weekend’s looking pretty eXcellent for #DisneyPlusMovieNights. Start streaming X-Men: Days of Future Past, Solo: A @StarWars Story, and Percy Jackson: Sea of Monsters. #DisneyPlus pic.twitter.com/age1eKJNS0 — Disney+ (@disneyplus) July 10, 2020

Afortunadamente para los fanáticos de Marvel en todas partes, eso cambió este viernes por la mañana cuando Disney + comenzó a transmitir su primera película Live Action de X-Men. A partir de este viernes, X-Men: Days of Future Past ya está disponible para transmitir en Disney +.

Anteriormente se anunció que esta sería la primera película de X-Men en llegar a Disney + como parte de la serie Summer Movie Nights que verá películas populares agregadas al servicio todos los viernes durante todo el verano. X-Men: Apocalypse, The Wolverine y X-Men Origins también llegarán a Disney + durante estos meses.

Otras películas que llegan a Disney + en verano

X-Men: Days of Future Past es una de las películas más famosas de la franquicia X-Men. Sin embargo, era una de las únicas ofertas de Fox en todo el servicio de Disney Plus que no había sido agregada.

Otros títulos que llegarán a Disney + durante las Summer Movie Nights son:

Solo: A Star Wars Story

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Incredibles 2

The Peanuts Movie

Beauty and the Beast

Fantastic Four

Alice Through the Looking Glass

The Greatest Showman

Ant-Man and the Wasp

El evento comenzó la semana pasada con el debut de Hamilton y The Mighty Ducks. Days of Future Past capturó instantáneamente la atención de los fanáticos de X-Men tras su lanzamiento en 2014, gracias en gran parte a la combinación de las dos líneas de tiempo.

Step into the ��room�� where it happens with this brand-new clip from Hamilton, now streaming exclusively on #DisneyPlus! pic.twitter.com/zEs3JXqt9E — Disney+ (@disneyplus) July 9, 2020

Patrick Stewart y James McAvoy aparecieron como Charles Xavier en la película. Lo mismo ocurre con Ian McKellen y Michael Fassbender como Magneto.

"Días del futuro pasado" se estrenó en cines en 2014, es una de las sagas de superhéroes más famosas de Marvel y contó entre su elenco a Nicholas Hoult, James McAvoy, Hugh Jackman entre otros actores/Foto: El Cine en la Sombra

La continuidad de esa franquicia en particular puede no ser la mejor, pero Days of Future Past funciona maravillosamente por sí sola, y ha sido venerada por los fanáticos en los últimos años.