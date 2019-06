X-Men Dark Phoenix Por esto es que Hugh Jackman no fue incluido en la película

El estreno de la próxima entrega de la saga de X-Men, está muy cerca y con este vendrán muchas sorpresas que Marvel tiene preparadas para todos sus seguidores.

"Dark Phoenix" forma parte de la saga fílmica de los X-Men y encabeza una nueva trilogía de la misma. Simon Kingberg es el director responsable del filme, mientras que Sophie Turner, será la principal protagonista de la cinta.

Esta ansiada entrega se ha basado en la historia homónima del cómic en donde Jean Grey se convierte en la poderosa 'Dark Phoenix' suceso que los fanáticos han estado esperando durante varios meses.

La edad ha alcanzado a Hugh Jackman

Pero pese a las grandes expectativas que la audiencia tiene para esta nueva película, también ha surgido un cuestionamiento general entre los fanáticos, pues estos se han planteado la pregunta de por qué Hugh Jackman (Wolverine) no aparecerá en la cinta.

Ante esta constante pregunta, Simon Kimberg ha decidido esclarecer y finalmente terminar con la duda de los seguidores, ya que recientemente el director dio la explicación del por qué Jackman estará ausente.

Durante su más reciente entrevista con la famosa revista Rolling Stones, el director trato de ser muy conciso con respecto al tema en cuestión y en pocas palabras todo se redujo a una cuestión de edad por parte del actor que ha dado vida a Wolverine desde el 2000.

"Si conoces la historia de Fénix Oscura querrás ver la historia de amor entre Logan y Jean, y creo que la idea de Hugh Jackman, por muy bien que luzca para su edad, y Sophie Turner [juntos] no me agradó. ¡Ni a nadie!". Aseveró Kimberg.

El argumento de Simon Kimberg fue muy valido, ya que actualmente el talentoso Hugh Jackman tiene 50 años y la protagonista, Sophie Turner, tan solo 23 años. Esta diferencia de edades y sobre todo, de apariencia, es un motivo lógico para hacer este cambio.

No obstante, en muchas ocasiones se ha hablado de un nuevo actor para dar vida al querido mutante Wolverine, pero desafortunadamente esto no se ha concretado. Y aunque se supone que luego de "Logan", Hugh Jackman por fin se despidió del personaje que lo catapultó a la fama, no se ha definido a un nuevo actor.

Recordemos que en las primeras cintas de X-Men, el triángulo amoroso entre Jean Grey, Wolverine y Cíclope es un hilo por demás importante. Por lo que no resulta extraño que el director de Dark Phoenix haya tenido que hablar sobre la ausencia de Hugh Jackman en la nueva entrega de la saga.