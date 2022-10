Wynton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center Orchestra en el Auditorio Nacional

El compositor, trompetista y arreglista estadunidense Wynton Marsalis, es considerado como el músico de jazz más influyente del último cuarto de siglo, un apasionado defensor de la instrumentación tradicional cuya actitud, que algunos califican de extremista, lo hizo entrar en polémica con Miles Davis, de quien no aceptaba su periodo eléctrico.

Ahora, esta eminencia de su género regresa a nuestro país, acompañado de la agrupación heredera de la tradición musical de Nueva Orleans, la Jazz at Lincoln Center Orchestra; impresionante presentación que forma parte de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino.

Miembro de una dinastía jazzística que incluye a su padre Ellis y a sus hermanos Branford, Delfeayo y Jason, Wynton Marsalis ha destacado tanto en solitario como por su trabajo en conjunto. Con más de 40 años de trayectoria, este ganador del premio Pulitzer y nueve Grammys, ha colaborado con artistas y agrupaciones tan destacados como Art Blakey, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Joe Henderson, Elvin Jones, el Modern Jazz Quartet, la English Chamber Orchestra y con la National Philharmonic Orchestra, entre otros.

Entre su basta producción algunos de sus álbumes más destacados incluyen: The Majesty of the Blues, Wynton Marsalis and Eric Clapton Play the Blue, Haydn, Hummel, L. Mozart: Trumpet Concerto, Baroque Music for Trumpet y Haydn: Three Favorite Concertos.

Bajo su batuta, la icónica Big Band conformada por 15 de los más destacados músicos de la escena del jazz estadounidense, ofrecerá un concierto para recordar a las leyendas de este género musical, con orígenes que se remontan a finales del siglo XIX en las calles de Nueva Orleans.

¿Cuando se presenta Wynton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center Orchestra en el Auditorio Nacional?

Durante la velada también escucharemos composiciones originales de Marsalis y de integrantes de la agrupación, como “The South Bronx Story”, de Carlos Henriquez, y “La espada de la noche”, de Ted Nash, así como arreglos especiales de clásicos del género. El concierto de Wynton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center Orchestra se llevará a cabo el sábado 29 a las 20:00 horas en el Auditorio Nacional, a doce años de no pisar aquel recinto, como parte del Circuito Cervantino 2022; actividades del festival que se presentan fueran de las sedes en Guanajuato.

El costo del boleto va de los 300 a los 3,000 pesos y puede adquirirse en taquilla o a través del sistema Ticketmaster. El uso de cubrebocas es obligatorio, así mismo se recomienda guardar la sana distancia.

