Woody Allen dice a Alec Baldwin que piensa retirarse como director de cine.

Woody Allen hizo una rara aparición en vivo para una entrevista con Alec Baldwin en la cuenta de Instagram del actor, que tiene 2.4 millones de seguidores. Allen dirigió a Baldwin en “Alice” (1990), “To Rome With Love” (2012) y “Blue Jasmine” (2013). El actor llamó a las películas de Allen un "baño tibio para mí que hace que todo esté bien".

Allen anunció que está considerando terminar su carrera como director después de su próxima película, que se rodará en París. “Probablemente haré al menos una película más. Gran parte de la emoción se ha ido”, dijo Allen.

"Cuando solía hacer una película, iba a una sala de cine en todo el país. Ahora haces una película y tienes un par de semanas en una sala de cine. Tal vez seis semanas o cuatro semanas y luego pasa directamente a la transmisión o al pago por visión... No es lo mismo... No es tan agradable para mí".

“No me divierto tanto haciendo una película como llevándola al cine”, agregó Allen. “Fue una sensación agradable saber que 500 personas la estaban viendo una vez... No sé cómo me siento acerca de hacer películas. Voy a hacer otro y veré cómo se siente”, dijo el director de cine.

Baldwin se limitó a hacer preguntas sobre la escritura de libros de Allen, desde sus memorias "Apropos of Nothing" hasta su nueva colección de ensayos "Zero Gravity". El dúo evitó cualquier tema controvertido, y la transmisión de Instagram Live de Allen siguió cayendo e interrumpiendo la conversación. La entrevista se detuvo tres veces por problemas técnicos.

“¿Están en una habitación donde tienen el mejor Wifi?” Se escuchó a Baldwin preguntarle a alguien fuera de cámara después de que Allen abandonó la transmisión por segunda vez. “Necesitan estar en una habitación con el mejor wifi de la casa”.

La Verdad Noticias informa que el actor Alec Baldwin sorprendió a la industria después de anunciar el 26 de junio que entrevistaría a Allen, coincidiendo con la publicación de la nueva colección de ensayos de Allen, "Zero Gravity".

Woody Allen enfrenta acusaciones de abuso sexual

El director de cine Woody Allen ha seguido enfrentando reacciones violentas después de que su hija adoptiva, Dylan Farrow, lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando era niña.

La acusación estuvo en el centro de la serie documental de HBO de 2021 “Allen v. Farrow”, que incluía un video casero nunca antes visto de Farrow, de 7 años, hablando sobre el presunto asalto poco después de que ella alega que ocurrió.

Woody Allen se defiendió tras las acusaciones de abuso sexual que hizo Mía Farrow y la calificó de "falsa y vergonzosa" en un comunicado tras el lanzamiento de la serie de HBO. “Permítanme presentar esto diciendo que no tengo ningún interés en los juicios y publicaciones mojigatas de nadie aquí”, escribió Baldwin en Instagram previo a la entrevista.

“Obviamente, soy alguien que tiene mi propio conjunto de creencias y no podría importarme menos las especulaciones de los demás. Si cree que se debe realizar un juicio a través de un documental de HBO, ese es su problema”.

El propio Baldwin ha estado en el centro de la controversia desde octubre de 2021, cuando un arma de fuego de utilería que disparó en el set de la película independiente "Rust" mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Baldwin se desempeñó como productor del proyecto además de protagonizar.

