Wonho con CANDENTE baile conquista en su teaser de Open Mind

Wonho es el artista de Highline Entertainment, que con anterioridad formaba parte del grupo MONSTA X y ahora está conquistando a sus fans con el estreno de un nuevo teaser en donde interpreta un candente baile.

Resulta que es cantante de K-pop lanzó el teaser del video musical de su próximo sencillo Open Mind, que se enfoca principalmente en la coreografía de la canción, a la que Wonho se une a varios bailarines de respaldo masculinos, todos con una elegante actuación de baile que es totalmente candente.

Mientras tanto, el álbum debut en solitario de Wonho Love Synonym # 1: Right For Me, está programado para su lanzamiento el 4 de septiembre y que ya es de lo más esperado por sus fans en todo el mundo.

Hay que destacar que el debut de Wonho como solista le ha brindado una respuesta positiva por parte de sus fans, ahora que el idol se prepara para el estreno de su mini álbum Love Synonym #1: Right For Me, el idol compartió algunas fotografías teaser para lo que veremos como parte de este lanzamiento musical.

Las imágenes del teaser de Wonho

En las imágenes se puede ver al cantante surcoreano, portando su cabello en color rubio y acompañado de prendas de ropa en colores claros como blanco y amarillo, Wonho se muestra relajado mientras descansa y disfruta de su entorno.

El idol nacido en Gunpo, Corea del Sur durante 1993, luce su figura mientras permanece en la orilla de la playa, a pesar de que Wonho se encuentra rodeado de colores azules, la atmosfera de la escena transmite calidez.

TE PUEDE INTERESAR: Wonho: Estos son los increíbles MOMENTOS en que ha enamorado a sus fans

Cabe destacar que Wonho se ha caracterizado por su pasión por el ejercicio y el photoshoot para Love Synonym demostró que ha cuidado muy bien de su cuerpo, por lo que sus fans no dudaron en darle cumplidos por el look que presentó.

¿Te gusto el teaser del sencillo Open Mind de Wonho? ¿Crees que Wonho baila sensual?